Senin: "Yaşananların nedeni Ersin Tatar’dır"

Halkın Partisi, koalisyondan çekildi. Koalisyondan çekilme kararının göbek atarak kutladı.

YENİDÜZEN, Halkın Partisi meclis toplantısından oy çokluğu ile koalisyondan çekilme kararı çıktığını doğrulattı.

Kararın ardından Halkın Partisi Meclis üyleri toplantının yapıldığı salonda göbek attı.

Halkın Partisi Başkanı Yenal Senin, karar sonrası basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, UBP’nin tavrı ile devletin kurumlarının hiçe sayıldığı belirtildi.

Maraş açılımının hiçbir şekilde kendileriyle paylaşılmadığını vurgulayan Genel Başkan Yenal Senin, yaşananların nedenin Ersin Tatar olduğunu söyledi.

Senin, toplumun gözü önünde yaşanan olaylara kayıtsız kalamayacaklarını kaydetti, seçime kadar sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerini ifade etti.

Maraş açılımının bir seçim malzemesi yapılmaması gerektiğinin söyleyen Senin, Maraş’ın uluslararası hukuk içerisinde bir plan ile açılması gerektiğinin altını çizdi.

Bir soru üzerine ise yaşananların seçime müdahale olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Senin “Ancak önemli olan devletin bütünlüğünün bozulmasıdır. Koalisyon ortağına herhangi bir bilgi verilmedi. Bu yaşananların nedeni Ersin Tatar” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.