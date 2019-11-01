Senih Çavuşoğlu’ndan “Carnivelasque”

Senih Çavuşoğlu’nun bu yıl içinde yaptığı 24 dijital kolaj çalışmasından oluşan “Carnivelasque” sergisi bugün açılıyor.

Siyasal mizah çalışmalarından oluşan sergi, saat 19.00’da Rüstem Kitabevi’nde açılacak.

Son yıllarda toplumu yakından ilgilendiren olaylar ve olgulara eleştirel bir yaklaşım geliştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, çalışmalarını “siyasal mizah” olarak tanımladı.

“Tüm yaşananlara sıradışı, eğlenceli, satirik bir dille yaklaşıyorum ve bunu toplumun özgürleşebilme, bütünsel insan olabilme özlemini ayakta tutabilme adına yapıyorum” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Dayatılan tüm doğrulara, ‘karnavalesk’ bir anlayışla yaklaşıyorum. Kutsal olanı dünyevileştirip, sıradanlaştırıyorum, dünyayı baş aşağa çevirmeye çalışıyorum aslında. Buna delilik de diyebilirsiniz, ama bu biçim bozucu gülmeyi güdüleyen çalışmalar, yaşamda değer verdiğimiz her şeyi bize sağlayan akıl değil, delilik olduğunu söylüyor.”