Şengül'ün ölüm nedeni solunum yetmezliği

Kurudere’de 19 Aralık’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül ‘ün (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

BİRŞEN’İN ÖLÜM SEBEBİ AKCİĞER PIHTISI

Öte yandan, 20 Aralık’ta kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren İlmiye Birşen’in (K-61), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer pıhtısı” olduğu tespit edildi.



YAŞLI BAKIM EVİNDE ÖLÜM

Mağusa'da dün saat 15.00 sıralarında Emine Özkahraman (K-67) yaşlı bakım evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.