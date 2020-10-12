Şener Şemet bir narenciye bahçesinde bulundu
Yeşilyurt'ta dün akşamdan beridir kayıp olan 52 yaşındaki Şener Şemet, aile fertleri ve polis tarafından yapılan arama sonucu Ýeşilyurt'ta bir narenciye bahçesi içerisinde bulundu.
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Yeşilyurt'ta dün akşamdan beridir kayıp olan 52 yaşındaki Şener Şemet, aile fertleri ve polis tarafından yapılan arama sonucu Ýeşilyurt'ta bir narenciye bahçesi içerisinde bulundu. Şemet sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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