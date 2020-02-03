Sendikanın karşısına 20 polis çıkarttılar

Büyükkonuk Belediyesi'nde örgütlü DEV-İŞ'in yöneticileri, bugün iş yerine yaptığı ziyarette, karşılarında 20'ye yakın polisin kendilerini beklediklerini gördü.

DEV-İŞ'e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Büyükkonuk Belediyesi'ne işçilerle bir araya gelmek için gittikleri zaman karşılarında 20'ye yakın polisin onları beklediğini gördü.

Naşit gün boyunca yaşananları YENİDÜZEN'e değerlendirdi

İşten uzaklaştırılan 14 kişi ve diğer çalışanlar ile görüşme yapma ve izlenecek süreci belirleme amacıyla Belediye'ye gittiklerini ifade eden Naşit, böyle bir manzara ile karşılaşacaklarını beklemediklerini kaydetti.

Belediye'de bulundukları süre boyunca polislerin kendilerini izlediklerini ve işçilerle yaptıkları toplantı sırasında da uzaktan polisin gözlem yaptığını kaydeden Naşit, böyle bir durumun kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Başkan telefonlara çıkmıyor

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'nu defalarca aramalarına rağmen, telefonlarına cevap vermediğini de ifade eden Naşit, başkanın aynı zamanda işçilerin, meclis üyelerinin ve yöneticilerin de telefonuna çıkmadığını söyledi.

Ömer Naşit'in sosyal medyadan yaptığı açıklama ise şöyle:

Yaşanan olaylardan sonra bugün sabah Büyükkonuk köyüne vardığımızda bizleri aşağı yukarı 20 polisin beklediğini gördük. Her sendika olarak oraya gittiğimizde polisleri bizi karşılamasını anlamış değiliz. DEV-İŞ’in duruşunu bilenler bilir , haklı olduğumuz bir noktada sonuna kadar çalışanın yanında olacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Her oraya gideceğimizde polis teşkilatını oraya çağırmak yerine herkes işini yapmış olsaydı bugün bunları yaşamazdık. Çok açık ve sarihdir ki herhangi bir yasada, toplu iş sözleşmesinde tek taraflı bir şekilde “6 aylık zorunlu ücretsiz izin” kararı almaya kimsenin hakkı yoktur. 14 çalışanımız işlerinin başında olacaklar. Bu kararın durdurulması için çalışma bakanlığı, içişleri bakanlığı ve diğer tüm ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimiz olacaktır. Bu süreçlerden bir yaptırım olmaması durumunda , mücadelenin yeri bellidir. Belediyenin bugün bulunduğu noktadan çıkması adına şeffaf ve tam bir şekilde gelir giderin meclis üyelerine ve bizlere sunulmasını bekliyoruz. Aksi halde hiç kimse personelden herhangi bir adım beklemesin.