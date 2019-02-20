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Sendikalardan kamu reformuna ret

Sendikalardan kamu reformuna ret

Kamuda örgütlü 12 sendika “Kamu görevlileri yasa tasarısını” mevcut şekliyle kabul etmediklerini açıkladı

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Sendikalar, hükümet tarafından olumlu adımlar atılmaması halinde demokratik her türlü yasal hakları kullanacaklarını duyurdu.

Kamuda örgütlü 12 sendika, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini göç yasasından da daha geri noktaya götürdüğünü savundukları “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını”, mevcut şekliyle kabul etmediklerini açıkladı.

KAMU-SEN (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası), KTAMS ( Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası), KAMU-İŞ (Kamu İşçileri Sendikası), KTHES ( Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası), GÜÇ-SEN (Gümrük Çalışanları Sendikası), MEMUR-SEN ( Kıbrıs Türk Memur Sendikası), TIP-İŞ  ( Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası), VERGİ-SEN (Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası), HAZİNE - SEN (KKTC Hizmet Sendikası), MEC - SEN (Meclis Çalışanları Sendikası), HTKS ( Hava Trafik Kontrolü Sendikası) ile TEL-SEN (Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası),  ortak açıklama yaptı.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, ilgili yasada, kendilerinin önerilerini dikkate alarak, halkın kamu hizmetlerinden daha iyi hizmet alabileceği ve kamuda verimliliği artıracak şekilde düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Sendikalar, bu çağrılarına hükümet tarafından olumlu adımlar atılmaması halinde demokratik her türlü yasal haklarını kullanacaklarını duyurdu.

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