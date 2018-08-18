SENDİKALARDAN ‘EK MESAİ’ açıklaması

Kamuda örgütlü 5 sendika KTAMS, Tıp-İş, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Güç-Sen ve Kamu-Sen ek mesai çalışmama eyleminin sona erdiğini açıkladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bizler sendikalarımız KTAMS, Tıp-İş, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Güç-Sen ve Kamu-Sen olarak bugün Başbakanlıkta Bakanlar Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Yapılan toplantıda kararname ile yürürlüğe giren Kamu Görevlilerine yönelik Değişiklik Yasa Önerilerinin bayram sonrası 27 Ağustos 2018 günü toplanılarak uzlaşı çerçevesinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple sendikalarımız uzlaşı kültürü adına 27 Ağustos 2018 tarihine kadar ek mesai çalışmama eylemini askıya almış olup kamuoyunun bilgisine getiririz."

Güven Bengihan

Başkan

Örgütler Adına