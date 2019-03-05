Sendikalardan 8 Mart ziyareti

Dünya Sendikalar Federasyonuna Üye Kıbrıs’ta DEV-İŞ, PEO, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN Kadın Büroları, karşılıklı olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle işyeri ziyaretleri düzenledi.

Bu çerçevede KTAMS’ın örgütlü olduğu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk ve Yetişkin onkoloji bölümleri ziyaret edilerek, çalışan kadın ve hastalara karanfiller dağıtıldı.

Hastane ziyaretine KTÖS Genel Başkanı Emel Tel ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de katıldı.

Bunun yanında DEV-İŞ’in örgütlü olduğu YENİDÜZEN gazetesi ve SİM TV’ye (United Medya Grubu’na) ziyarette bulunularak, Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve çalışanlar ziyaret edildi.

İki tafra da özel sektörde toplu sözleşmeler konusunun tartışıldığı ziyaretin ardından grup, KTAMS’a giderek burada da temaslarda bulundu. Çalışanlara karanfiller dağıtarak günü sendika lokantasında birlikte yenilen öğle yemeği ile sonlandırdı.

7 Mart 2019 Perşembe günü ise Kıbrıslı Türk sendikalardan Kadın Büroları Üyeleri, PEO’nun örgütlü olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek çalışanlara ve hastalara karanfiller dağıtacak. Aynı gün ise PEO merkez binasında Dünya emekçi, kadınlar günü için düzenlenecek etkinliğe de katılacaklar.