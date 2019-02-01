Sendikalara geçit yok, YDP'ye var

KTÖS, KTOEÖS ve Basın-Sen'in Mevlüt Çavuşoğlu'na iletilmek üzere mektup vermek için TC Büyükelçiliği’ne geçişine polis izin vermedi.

Meclis önüne ‘etten duvar’ önen polis ekipleri ile eylemciler tansiyon kısa süreli yükseldi.

Aynı saatlerde YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın Elçilik önünde açıklama yapmasına izin verilmesi nedeniyle sinirler daha da gerildi.

Eylemcilerin temsilci göndererek, mektubun bırakılması talebine de polislerden onay çıkmadı.

Sendika temsilcileri yaşananları protesto ederek, kısa süreli oturma eylemi yaptı.

Fotoğraflar Murat Kanatlı/ Ali Kişmir