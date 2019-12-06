Sendikalar eğitim çalıştayını protesto etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), Talim ve Terbiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştaya, yasa gereği eğitim şurası yapılmadığı, geçmişte yapılan eğitim şurası kararlarının uygulanmadığı ve çalıştayın hazırlıkları hakkında bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle protesto amaçlı katılmadı.

Sendika temsilcileri, eğitim ile ilgili politika ve strateji belirlenmesi, bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik eylem planının oluşturulması için tasarlanan Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı’nın yer aldığı Lefkoşa Golden Tulip Oteli önünde basına açıklama yaptı.

Eylem:Şura kararları yerine çalıştay yaparak ne murat ediyorlar

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Çalıştay’da Bakanlık tarafından yapılan hazırlığın sunumunun yapılacağını, hazırlık çalışmasının neleri ihtiva ettiğini bilmediklerini, eğitimde paydaş olan öğretmen sendikalarının süreçten hariç tutulduğunu ve 2014’te yapılan en son Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararların hayata geçirilmediğini belirtti.

Eylem, “Şura kararları yerine çalıştay yaparak ne murat ediyorlar?” diye sordu.

Eğitim sisteminde“muhafazakarlaştırılma” politikaları takip edildiğini savunan Eylem, “Neler yapılmak istendiğini bilmiyoruz , bu nedenle katılmayarak protesto ediyoruz” dedi.

Elcil: Amaç reklam



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, yasanın beş yılda bir eğitim şurası yapılmasını emrettiğini, en son şuranın 2014’te yapıldığını ve bu şurada alınan kararların hiç birinin hayata geçirilmediğini ifade etti.

Söz konusu şurada eğitime bir vizyon kazandırıldığını ancak herhangi bir düzenleme yapılmadığını savunan Elcil, eğitimde her şeyin kötüye gittiğini, Gönyeli, Girne, Yenikent ve Dikmen’de okul ihtiyacı olmasına rağmen bütçede eğitime ayrılan rakamın kısıtlandığını, okul yapımına, okul tadilatına para ayrılmadığını söyledi.

Çalıştayın reklam amaçlı olduğunu savunan Elcil, “Çalıştay yapılabilir, ancak çalıştay öncesi, yapılacak olan çalıştayla ilgili konu başlığı belirlenir, bununla ilgili amaç herkese genelge gönderilerek duyuru yapılır” dedi.