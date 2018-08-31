Sendikalar Başbakanlıkta
Kamuda örgütlü 5 sendika, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek
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Kamuda örgütlü 5 sendika, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşüyor. Başbakanlık’ta ek mesailere yönelik kamuda örgütlü 5 sendika ile saat 13.00'de başlayan görüşme 15 dakika sürdü, toplantıya ara verildi. Görüşmede sendika ve hükûmet yetkilileri ek mesailerle ilgili ne yapılabileceğine yönelik rakamsal veriler üzerinde birlikte çalışma yaptı. Toplantıda Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yer alıyor.
Ayrıntılar gelecek
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Etiketler : ek mesai, sendika, tufan erhürman
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