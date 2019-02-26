"Sendikal zorunluluk olmaz"

ÖZEL SEKTÖRE MAAŞ DESTEĞİ…

“Sendikal zorunluluk olduğu sürece görüşüm olumsuz”

KAMU REFORMU…

“Geçmişte ‘alın bunları eylem yapmayın’ diye verilen haklar budanacak”

ELEKTRİK…

“Elektrik Santraline 4 jeneratör şartnamesini geri gönderdik”

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDEN KESİNTİ YOK…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş kamu çalışanlarının emeklilik ikramiyelerinden kesintiye gidilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş kamu çalışanlarının emeklilik ikramiyelerinden kesintiye gidilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılan Maliye Bakanı Serdar Denktaş ekonomik konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Serdar Denktaş programda kamu çalışanlarının emeklilik ikramiyelerinden kesintiye gidileceği yönünde yayılan haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Bu yöndeki söylentilerin nereden çıktığını bilmediğini ancak doğru olmadığını vurgulayan Serdar Denktaş,” ne hükümette böyle bir şey konuşuldu ne de bakanlığın böyle bir çalışması var söylentiler yalandır” dedi. Serdar Denktaş programda ekonomik konularda ilgili düşüncelerini de paylaştı.

ÖZEL SEKTÖRE MAAŞ DESTEĞİ…

“Sendikal zorunluluk olduğu sürece görüşüm olumsuz”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, özel sektöre ek maaş desteğinde sendikal zorunluluk olduğu sürece görüşünün olumsuz olacağını vurguladı.

İşte Serdar Denktaş’ın bu yöndeki açıklaması:

“Özel sektöre ek maaş desteği konusunda daha farklı bir yöntemle ilgili çalışma yapılıyor. “Bugün ülkedeki sendikal mentalite ile özel sektörde bunu yapmak intihara teşebbüstür. Venezuela yaşananları da görüyoruz. Çok dikkatli hareket etmek zorundayız. Çalışanların çalışma koşullarını düzenlemek için sendikal yaklaşım gerekmez. Kimse bana demesin işte bak basında yaptık hiç ses çıkmıyor. Evet iki sene sonra devlet katkısı bittiğinde çıkacak sesleri de ben şimdiden görüyorum. Sendikalardaki zihniyet ciddi bir reforuma, değişikliğe uğramadığı sürece bunun özel sektörde uygulanması mümkün değil”.

“Halkın tümünü düşünmek zorundayız”

Denktaş, Ağustos ayından itibaren ülkenin mali sıkıntısını bugüne kadar tökezlemeden çözdüklerini, bundan sonra da bir şekilde aşacaklarını dile getirdi.

Denktaş, “Şunu tüm halkımızın, sivil toplum örgütünün anlaması lazım. Kimileri çıkıp diyor ki bunlar Türkiye’den para almayı bilmez. Bu tam bir aymazlıktır. Türkiye eğer sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa, üstelik orada bir de seçim dönemi varsa. Nakit yönetimi açısından da sıkıntılı dönemdedir. O zaman bizde KKTC’de bir takım sıkıntıları kendi uygulamalarımızla aşabilir miyizi çok net düşünmemiz lazım. Ve taleplerin tümünde ısrarcı olarak, hükümet nakit açısından zor durumda bastıralım da alem çıksın diye bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Halkın tümünü düşünmek zorundayız” dedi. Ülke kaynaklarının nereye kadar kullanılabileceğine ilişkin bir soruya ise Denktaş, “Kaynaklarımız götürebileceği yere kadar götürür. 31 Mart itibarıyla artık Türkiye’de seçimler biter rahatlama olur. En azından muhatapları yerinde bulabilecek bir noktaya geliriz. O zaman işler farklılaşır. Şimdi de katkılar başlayabilir” diye konuştu.

“Yakın bir zamanda inşallah Ankara ziyareti olacak”

Mali protokol ile ilgili teknik görüşmelerin bittiğini ve siyasi aşamaya gelindiğini söyleyen Bakan Denktaş, siyasi aşamada da gerekli müzakereleri yaptıktan sonra önce Ekonomik protokolün, ardından da Mali Protokolün imzalanacağını ifade etti.

Denktaş, “Eski ekonomik mali protokolde yer alanların hepsi olmasa da bazıları yeni imzalanacak protokolde de yer alacak. Yeni maddeler de olacak. Bizim talep ettiklerimiz de olacak. Ama şuan her şey üstü kapalı. Yakın bir zamanda inşallah Ankara ziyareti olacak” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hayvancıların sorunlarına da değindi. Hayvancıların taleplerine kısa sürede yanıt verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya ise Bakan Denktaş, konuyu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanına bıraktığını ve gerekli görüşmelerin yapılacağını söyledi.

KAMU REFORMU…

“Geçmişte ‘alın bunları eylem yapmayın’ diye verilen haklar budanacak”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu reformunun mutlak süratle geçeceğinin altını çizdi. Bakan Denktaş, “Adı üstünde reform. Geçmişte verilmiş hakların bir kısmı ortadan kalkabilir, bir kısmı azalabilir. Bazı yeni bir şeyler girebilir, olacak bunlar. Bugüne kadar böyle geldi, böyle devam edecek diye bir şey asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

“Kamu reformu” ile ilgili sendikaların tavrının anlaşılmaz olduğunu da söyleyen Bakan Serdar Denktaş, “ Ben komite başkanı iken bütün sendikalarla kamu reformunu oturup, görüşüp, müzakeresini yaptık. Şimdi bazı maddelerde değişiklikler komite safhasında olabilir. Artık teknik kurul kısmının bitmesi gerekirdi ve bunu bitirdik” dedi.

Sendikaların haklarının budandığına ilişkin söylemlerine de katılmadığını belirten Denktaş, “Bazı haklar budanacak çünkü hak değildi bunlar. Siyasetçinin seçim döneminde bolca verdiği, geçmişin o laçka idaresi içerisinde ‘alın bunu da eylem yapmayın’ diye verilen bir takım haklar var. Bunların yeniden düzenlenmesi gerekir. Böylesi bir düzen içerisinde kamu çalışması dünyanın hiç bir yerinde yoktur. Olan yerler de sürünmektedir. Devlette çalışılıyorsa vatandaşa hizmeti vermek zorunluluğu olacaktır” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK…

“Elektrik Santraline 4 jeneratör şartnamesini geri gönderdik”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, elektrik santraline 4 jenaratör alımı için hazırlanan yerel ihale şartnamesiyle ilgili de konuştu.

Denktaş, elektrik santraline 4 jenaratör alımı için hazırlanan yerel ihale şartnamesini geri gönderdiklerini açıkladı.

“Dün iade ettik o ulusal ihale şartnamesini bunu uluslararası alanda hazırlayın. Alternatif enerjiye ve açık finansman kaynağını yaratmaya da açık bir şartname olsun. Elektriğin ucuzlamasının da böyle bir yaklaşım önünü açacaktır. Şu anki döviz ve borsadaki artışla elektrik fiyatlarında yeni bir artırma ortaya çıkmış durumda. Şimdi onu değerlendiriyoruz. Gerekirse de elektrikte bir artış yapacağız” dedi. Serdar Denktaş, vergide ciddi reform adı altındaki düzenlemeyi şuan için yapamadıklarını ve bu yönde yavaş hareket ettiklerini de kaydetti.