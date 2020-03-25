Sendikal Platform’dan ‘şeffaflık’ çağrısı

Sendikal Platform, Covid-19 virüsü nedeniyle yaşanan olağanüstü durum koşullarında, hükümeti, “varlıklar ve kaynaklar” konusunda şeffaf açıklama yapmaya davet etti.



Hükümete 10 başlıkta taleplerini ileten Sendikal Platfom, bunlar karşılanmadığı takdirde maaş kesintisini kabul etmeyeceklerini açıkladı.



Sendikal Platform, tüm örtülü ödeneklerin geri çekilmesini, mobil iletişimde ucuzlamaya gidilmesini, üniversite ve otellere işten durdurma yasağını getirilmesini, fonların kullanılmasını, faaliyet durduran işletmelerdeki işçilere istihdam teşvik fonundan



“Sendikal Platform olarak hükümete açık uyarı yapıyoruz” denen açıklamada şu talepler dile getirildi:



1. Ne kadar paraya ihtiyaç olacağını ve bunu hangi kaynaklardan karşılamayı düşünüp tasarladığınızı şeffaf bir şekilde açıklamaz, bu sürecin adil şeffaf demokratik şekilde yönetilmesi için bir kurul oluşturup bu kurula sendikal platformdan temsilcileri de dahil etmezseniz,

2. HP ve 13. maaş gibi uzun vadede gerçekleşmesi gereken ödeneklerin oluşturulacak bu kurulda değerlendirilmesini, aylık gelir giderlerin, kalem kalem şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamazsanız,

3. Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasasına yönelik geçici madde düzenlemesi öngören yasa gücünde kararname yaparak bu fondan ilgili kooperatiflere üyelerinin taksitlerini faizsiz ertelemeye yönelik kaynak aktarımı yapıp 15 bin çalışana ve küçük esnafa nefes aldırmak için çaba sarf etmezseniz,

4. Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonundan faaliyetleri duran işletmelerdeki çalışanlara aylık minimum asgari ücret kadar ödeme yapmazsanız,

5. Tüm örtülü ödenekleri, makam arabalarını, siyasi partilere, derneklere vs yaptığınız ödeneklerin tamamını, gereksiz yurtdışı temsilciliklerini geri çekip tasarrufa gitmezseniz,

6. Mobil telefon şirketlerinden katkı, dayanışma, ucuzlatma talep etmez, GSM paket ve ücretlendirilmesi, akaryakıt, internet, temel gıda maddelerinde ucuzlatma yapmazsanız,

7. Son zamanlarda mantar gibi çoğalan, otel, lüks ev, araba, mevduat sahibi olan ama vergi vermeyen ve nerde bulduğu belli olmayanların peşine düşmezseniz,

8. Dünyanın zenginleri arasında olan ama teşvik verdiğiniz, muafiyetler uyguladığınız üniversite, otel sahiplerine çalışanları işten durdurma yasağı getirmezseniz,

9. Savunma giderlerini ödemesi gerekenden talep etmez yerel bütçedeki miktarı halkın yararına aktarmazsanız,

10. KKTC merkez bankası rezervleri, Faiz İstikrar Fonu, Koop Mevduat Sigorta Fonu, Turizm Fonu, Spor Fonu kullanılmaz, tüm teşvikler, sübvanseyeler, tüm vergi muafiyetleri ve örtülü ödenekleri kaldırmazsanız,

“Kesintiyi kabul etmeyeceğiz.”



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