Sendikal Platform teşekkür etti

Sendikal Plaform, Barış ve Demokrasi Yürüşü”ne katılan tüm kesimlere teşekkür etti. Sendikal Paltform adına açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 26 Ocak’ta toplumun tarihi bir güne daha imza attığını kaydetti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

SENDİKAL PLATFORM BİLDİRİSİ

Duyarlı, Aydın, Barışçı Halkımız,

26 Ocak 2018 günü toplum olarak tarihi bir güne daha imza attık. Barış, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hoşgörü, kardeşlik, saygı gibi değerlerimizin karşısına konulmak istenen linç kültürü, şiddet, ayrımcılık, savaş ve faşizan yaklaşımları kabul etmediğimizi, barış, demokrasi ve özgürlük talebimizi bir kez daha hep birlikte sokağa çıkarak, yürüyerek meydanları doldurarak haykırdık. Büyük bir olgunluk içerisinde geçen yürüyüşümüze yağmura rağmen, öncesinde sosyal medyada yer alan tehditlere, spekülatif uyarılara rağmen katılan destek veren, barışa ve demokrasiye inanan, kendi irademizle yönetilmemizi savunan ve yıllar içerisinde oluşturduğumuz değerlerimize, kültürümüze ve özgürlüklerimize saygı gösterilmesi talebini ortaya koyan değerli halkımıza sendikal platform olarak teşekkür ederiz.

Bu eylemle varoluş kavgamızda uygulanmak istenen, bireyleri, örgütleri, düşünceleri, özgürlükleri hedef alan, toplumun yararına olmayan anti-demokratik politikalar reddedilmiş, en geniş katılımla toplumumuzun talebi ortaya konmuştur.

Geniş kitleleri birleştiren, örgütlü mücadelenin gücünü bir kez daha gösteren, kişisel kaygıları bir kenara bırakarak yollara, meydanlara akan halkımız faşizan baskılara “Dur” demiş, Kıbrıs Türk Toplumunun sesini güçlü bir şekilde duyurmuştur.

Yağmur nedeniyle oluşan teknik sıkıntılardan dolayı program içerisinde yer alacak olan Serdar Kavaz ile Serdar Tuksal ve ekibinin konseri ve Lirik Şiir Grubunun dinletisi gerçekleştirilememiştir. Ancak faşizme karşı omuz omuza sürdürmeye devam edeceğimiz barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi içerisinde tüm sanatçı dostlarımızla aynı yolu yürümeye devam edeceğiz. Farklı dillerde, farklı inançlarla aynı şarkıları, aynı şiirleri söyleyeceğiz.

Toplumsal Varoluş, Barış, Demokrasi, Özgürlük Talebimizi

Hep Birlikte Haykıracağız!