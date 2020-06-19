Sendikal Platform: “Riskli ülkelerden gelenlerin karantinasız ülkeye girişleri kabul edilemez”

Sendikal Platform, hükümetin halkın sağlığını hiçe sayan kararından derhal vazgeçmesi gerektiğini açıkladı.

Sendikal Platform yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz’da bazı ülkelerden karantinasız uçuşların başlayacak olmasını eleştirerek, ülkeyi, halkı, geleceği düşünmeden alınan kararlara tepkiyi halkımızla birlikte önümüzdeki hafta eylemlerle ortaya koyacaklarına dikkat çekildi.

Açıklamada, “İstifanın bir erdem olduğunu sizlere hatırlatır, skandallar hükümeti olarak tarihe geçmenize rağmen hala daha yüzsüzce koltuklarınıza yapışıp kalmanın ve halkımıza ihanet etmenin bedelinin ağır olacağının altını çizeriz” ifadeleri kullanıldı.

Covid-19 virüs salgını döneminde UBP-HP hükümetinin aldığı kararların da eleştirildiği açıklamada, ülkeye özel uçakla gelen ve “ne amaçla geldiği belli olmayan kişilerin” karantinasız girişlerine “özel izin” verilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin, Covid-19 salgını açısından riskli ülkeler sıralamasını değiştirip, aldığı kararlarla halkı kandırdığı ileri sürüldü. Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütüne göre son iki hafta içerisinde vaka sayısında artış yaşayan ülkeler; Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belarus ve İtalya'dır. Durum böyleyken bakanlar kurulunun ülkemize uçuşları 1 Temmuz itibarıyla başlatması ve bu riskli ülkelerden gelenlerin karantinasız ülkeye girişlerine izin vermesi halkımızın sağlığını tehdit altına almaktır, intihardır, asla kabul edilemezdir” ifadelerine yer verildi.

Sendikal Platform, UBP-HP hükümetine, “Salgınla ilgili en riskli ülkeler dikkate alınarak, yasaklamalar getirilmesi; AB Sağlık normlarına uymayan riskli ülkelerden ülkeye uçuşların yasaklanması, ya da gelecek olanlara karantina uygulanması” çağrısında bulundu.

Açıklamada “Bile bile halkımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı tehlikeye ve hatta ölüme sürüklemenize izin vermeyeceğiz” denildi.