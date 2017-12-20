"Sendikal örgütlenme hedeflerimiz arasında..."

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, özel sektörde sendikal örgütlenmenin hedefleri arasında olduğunu belirtti.



Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, BKP-TKP Yeni Güçler’in oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzcan ve bazı milletvekili adayları, ÇAĞ-SEN’i ziyaret etti.



İzcan, ziyarette yaptığı konuşmada, emekçilerin sadece kamu sektöründe değil, özel sektörde de örgütlenmesi için yoğun çaba harcadıklarını, bunu seçim manifestolarına da koyduklarını kaydetti.



İzcan, Asgari ücretin yoksulluk sınırında olduğunu ve çalışanların iş güvenliğinin işverenlerin iki dudağı arasında olduğunu belirtti.