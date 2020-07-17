Sendika üyelerine indirim sağlanacak

Dome Otel ile Sendikal Platform arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol uyarınca Sendikal Platforma’u oluşturan sendikaların üyelerine Dome Otel’de indirim sağlanacak, ayrıca sendikalar toplantı ve sergi salonlarından ücretsiz yararlanacak.

Bugün Türk-Sen binasında imzalanan protokol töreninde konuşan TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik krize dikkat çekti ve turizm sektörünün büyük darbe aldığını dile getirdi.

Bu sıkıntılı süreçte Vakıflar İdaresi’nin kiraladığı arazi ve binaların ödemeleri için bazı indirim kararları aldığını dile getiren Bıçaklı, bu kolaylığın Dome Otel’e sağlanmadığını kaydetti.

“DOME OTEL’E BU DÜŞMANLIK NİYE?”

Bu kararın neden Dome Otel için uygulandığını anlamadıklarını dile getiren Bıçaklı, “Dome Otel’e bu düşmanlık niye?” diye sordu.

Dome Otel’in çalışanları tarafından örnek olacak şekilde çalıştırıldığını anlatan Bıçaklı, Vakıflar İdaresi’nin bu uygulamasının ardından Sendikal Platform olarak Dome Otel’e ve otel çalışanlarına sahip çıkma kararı aldıklarını kaydetti.

Bu çerçevede iş birliği protokolü hazırlandığını anlatan Bıçaklı, bu süreçte sendikaların sosyal faaliyetlerini Dome Otel’de gerçekleştireceğini söyledi.

Bu çerçevede bir sonraki hafta sonu Dome Otel’de bir dayanışma gecesi gerçekleştirileceğini ifade eden Bıçaklı ülkenin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini anlattı, “İnadına bu toplumun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Daha sonra Sendika Platform ve Dome Otel temsilcileri protokol metnine imza koydu.

Bugün hayata geçen ve 30 Kasım’a kadar geçerli olacak protokol kapsamında Sendikal Platformu oluşturan sendikaların üyeleri Dome Otel’de indirimli şekilde konaklayacak, yiyecek içecek hizmetlerinden indirimli şekilde yararlanacak.

Platforma üye sendikalar sergi ve toplantı salonlarından ücretsiz yararlanacak ve etkinliklerini Dome Otel’de gerçekleştirecek.