“Sen ülkenin başına gelen en iyi şeysin”

Başbakan Tufan Erhürman’ın istifasının ardından eşi Nilden Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek oldu, “Sen bu ülkenin başına gelmiş en iyi şeysin” dedi.

Bektaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Böyle güzel bir günde yürümüştük, Aydınlığa demiştik, öyle de oldu … Bu kısacık sürede bu ülkeye kattıkların için seninle gurur duymak az kalır… Söylemiştim, yine söylüyorum; Sen bu ülkenin başına gelmiş en iyi şeysin”