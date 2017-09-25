Semih’in ayağı alçıda
Lefke’nin genç oyuncusu Semih Ünaldı’nın ayağı alçıya alındı
A+A-
YENİDÜZEN Spor Servisi
K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Lefke’de ilk hafta oynanan Yeni Boğaziçi maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen genç oyuncu Semih Ünaldı’nın ayağı alçıya alındı. Teknik direktör Haldun Oktay’ın YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, genç oyuncunun ligin 2’nci haftasındaki Binatlı maçına yetişmesinin zor olduğunu söyledi.
Oktay: “Bizim için büyük sıkıntı”
Lefke teknik direktörü Haldun Oktay, Kasım Tağman, Aykut Esmerarslan, Arif Solkanat’ın sakatlıkları sonrasında Semih’in de sakatlanması kendileri için büyük sıkıntı olacağını belirtti.
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler : Lefke, Semih Ünaldı
Önceki ve Sonraki Haberler