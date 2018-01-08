Selim Saygı beğenildi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği forması giyen, devre arasının girmesi ile birlikte TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da denenen Selim Saygı’ya olumlu rapor verildi. Bir süredir Adanaspor’un Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmasında yer alan Selim’e Balıkesirspor ile oynanan hazırlık maçında Teknik Direktör Osman Özköylü tarafından süre verildi.

Yeni sezonda takıma katılacak

Adanaspor tarafından Selim’e olumlu rapor verilirken, daha önceden anlaşıldığı gibi genç futbolcu sezonu ülkemizde tamamlayacak. Ardından yeni sezon öncesi yeniden Adanaspor’un çalışmalarına katılacak olan Selim’in turuncu beyazlılarla anlaşma imzalaması bekleniyor. Selim, bugün Antalya’ya kamp çalışması için gidecek olan Doğan Türk Birliği’ne dahil olacak.