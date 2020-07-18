Selim Mustafa Mavili, Tekke Bahçesi’nde toprağa verildi…

Tekke Bahçesi’nde tek bir mezarda bulunan yedi kişiden DNA testleriyle kimlik tespiti yapılan Selim Mustafa Mavili, dün düzenlenen askeri törenle yeniden Tekke Bahçesi’ne defnedildi…

Tekke Bahçesi’nde tek bir mezarda bulunan yedi kişiden DNA testleriyle kimlik tespiti yapılan Selim Mustafa Mavili, dün düzenlenen askeri törenle yeniden Tekke Bahçesi’ne defnedildi.

Tekke Bahçesi Şehitliği’nde 46 yıldır 7 Kıbrıslıtürk’ün birlikte gömülü olduğu bir mezarda Cumhurbaşkanlığı’nın inisiyatifi ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nin desteğiyle yapılan kazılar ve DNA testleri ile kimliği tespit edilen Selim Mustafa Mavili, düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Bundan önce Selim Mustafa Mavili için Küçük Kaymaklı Camisi’nde cenaze namazı kılındı, ardından Tekke Bahçesi’nde askeri törenle defin töreni gerçekleştirildi. Defin törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ile Mavili’nin ailesi ve sevenleri ile diğer yetkililer katıldı…

Törene katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı, aileye taziyelerini sunarken, törende Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Asistanı Mine Balman ile Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı, Kayıplar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı Koordinatörü İstenç Engin ve koordinatör yardımcısı Emine Çetinsel, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve dernek yetkilileri de hazır bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı ardından, Selim Mustafa Mavili’nin küçük tabutu üstüne örtülmüş olan bayrak, Mavili’nin kardeşi Kemal Mavili’ye sunuldu ve kendisine “Şehit Mavili’nin vatana yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür” edildi.

İKİ YIL ÖNCE BİR “KAYIP YAKINI” BU MEZARDAN SÖZ ETMİŞTİ…

Bundan iki yıl önce, 2018 yılının Ocak ayında bizimle temasa geçen “kayıp” yakını Hüseyin Osman Sakallı, 20 Temmuz 1974’te Doğruyol çarpışmalarında öldürülen kardeşi Mustafa Halil Sakallı ile arkadaşı Selim Mustafa Mavili’yi kendi elleriyle Tekke Bahçesi’nde aynı mezara gömdüğünü, kardeşinin mezarının Tekke Bahçesi’nde olduğunu anlatarak Tekke’deki bu mezarın kazılmasını talep etmişti. Biz de bu “kayıp” yakınını, derhal Kayıplar Komitesi yetkilileriyle temasa geçirmiştik…

Sakallı, kardeşi ve arkadaşı Selim Mustafa Mavili’yi ve belki bir kişiyi daha aynı mezara defnettikten bir süre sonra o günlerde oraya tekrar gittiğinde bu mezarı bulamadığını, üzerinde isim yazmadığını belirterek, bizden ve Kayıplar Komitesi yetkililerinden yardım istemişti. Biz de onu derhal Kayıplar Komitesi’yle temasa geçirerek, Tekke Bahçesi şehitliğinde bu mezar yerini işaret etmesi için Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı’yla buluşması ve ayrıca Kayıplar Komitesi’ne DNA örneği vermesi için harekete geçmiştik. Arıca Hüseyin Osman Sakallı’yla yapmış olduğumuz ayrıntılı röportajı da bu sayfalarda yayımlamıştık… O, bu mezarın kazılmasını talep ediyordu… Biz de sayfalarımızda onun bu çağrısına yer vermiştik… Hüseyin Osman Sakallı, 20 Temmuz 1974’te Doğruyol çarpışmalarında öldürülen kardeşi Mustafa Halil Sakallı ile arkadaşı Selim Mustafa Mavili’yi kendi elleriyle Tekke Bahçesi’nde aynı mezara gömdüğünü, kardeşinin mezarının Tekke Bahçesi’nde olduğunu anlatmış ve bu mezarın kazılmasını talep etmişti…

Tekke Bahçesi’nde yürütülen son kazılar, Hüseyin Osman Sakallı’nın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmış ve tek bir mezardan yedi kişiden geride kalanlar çıkarılmıştı… Daha önce de bir başka mezardan toplam beş kişi çıkarılmıştı ve bunlar arasında Ecvet Yusuf da bulunuyordu…

Tek bir mezarda bulunan yedi şahıstan şimdi kimliklendirilmiş bulunan Selim Mustafa Mavili, defnedildi. DNA süreci sonunda onunla aynı mezara gömülmüş olan diğer altı kişinin de kimliklendirilmesi bekleniyor.

Hüseyin Osman Sakallı, Lefkoşa’nın Kuruçeşme bölgesinde tesadüfen bulunmaktaydı ve o bölgede bulunduğu bir anda, Tekke Bahçesi’nde defnedilmek üzere getirilen naaşları tamamen bir rastlantı eseri görmüş ve aralarında kardeşinin ve Selim Mustafa Mavili’nin de bulunduğunu fark etmiş, böylece defnedilecek olanların bulunduğu aracı izleyerek Tekke Bahçesi’ne gitmiş, kendi kardeşini de, Selim Mustafa Mavili’yi ve bir kişiyi daha aynı mezara kendi elleriyle defnetmişti. Selim Mustafa Mavili’nin ayakkabılarını defnederken alarak daha sonra ailesine vermişti… Tüm bu ayrıntıları, iki yıl önce 1-2-3 Şubat 2018 tarihlerinde bu sayfalarda yayımlamıştık…

ACILI AİLE…

Tekke Bahçesi’ndeki törene katılan aile acılıydı… Aslen Şilluralı (Yılmazköy) olan Mavili ailesinden Hatice Mavili, “şehit kardeşleri adına alınmış olan Alayköy’de yaşadığı evin damının çöktüğünü, bu damı tamir edecek makam bulunamadığını” belirtti ve bu konuda kendisine yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Selim Mustafa Mavili’nin kardeşi Kemal Mavili’nin değeri eşi Şenay Mavili’den öğrendiğimize göre, Mavili kardeşler sekiz kardeş imişler ancak şu anda hayatta sadece üç kardeş varmış: Kemal Mavili, Hatice Mavili ve Gülsün Karaduman… Selim Mustafa Mavili’yi 1974’te savaşta Doğruyol’da kaybetmişler, bir diğer kardeşleri ilan Hüseyin Mavili’yi ise yine 1974’teki savaşta Küçük Kaymaklı’da yitirmişler… Hüseyin Mavili ve beraberinde olan mücahitler bir eve girmişler ve bir tankın bir bomba atması sonucu ölmüşler…

Selim Mustafa Mavili, bekar imiş ancak Hüseyin Mavili, Şengül hanımla evliymiş ve eşi de oğlucuklarına hamile imiş… Savaşta onu yitirince, dünyaya getirdiği oğluna yitirdiği eşinin adını vermiş: Hüseyin… Şenay Hanım, “Cenazede o da yanımdaydı” diyor ve ekliyor: “Bizim de bir Hüseyinimiz, bir de Selimimiz var…”

Şengül Hanım da bir süre önce vefat etmiş…

Kemal ve Şenay Mavili, üç evlatlarından ikisine savaşta yitirdikleri kardeşlerinin isimlerini vermişler… Şenay hanım şöyle diyor:

“Selim Mustafa, benim eşim Kemal’dan birkaç yaş daha büyüktü, 23-24 yaşlarındaydı… Hüseyin Mavili, onlardan daha büyüktü… Belki 27-28 yaşlarında idi… Biz evlatlarımıza Selim ve Hüseyin isimlerini verdik, bir de kızımız vardır, onun adı da Özlem’dir…”

Kemal Bey ve eşi, Lapta’da yaşıyormuş…

Şenay hanıma bizimle bu bilgileri paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz ve Mavili ailesinin acısını paylaşıyoruz…