Selenge 50. sanat yılını kutluyor
Sanatçı Özden Selenge, 50. sanat yılını “Bir Tadımlık Dinleti” ile kutlayacak.
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Sanatçı Özden Selenge, 50. sanat yılını “Bir Tadımlık Dinleti” ile kutlayacak.
Sanatçının 50. sanat yılı anısına 9 Nisan Pazartesi günü “Bir Tadımlık Dinleti” adıyla düzenlenecek etkinlikte, kişisel sergisi açılacak, anılarından oluşan “Özdence” adlı kitabın tanıtımı yapılacak.
Ressam-Yazar Özden Selenge’nin 23. kişisel sergisi özelliğini taşıyan sergide, el yapımı kâğıt, ipek ve akrilik boya kullanılarak yapılan doğa konulu 30 eser yer alacak.
Aynı etkinlikte tanıtılacak “Özdence” adlı kitap ise, sanatçının 11. eseri. Işık Kitabevi tarafından yayımlanan kitap, Selenge’nin anılarından oluşuyor.
Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.
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