“Sel, su taşkını, yıldırıma karşı dikkatli olalım”

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah yaptığı açıklamada, yapılan son değerlendirme ve analizlerde kötü hava şartlarının süreceği kaydedildi.

Yağışların Perşembe gününün gece geç saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olacağı bekleniyor.

Açıklamada, toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğuna dikkat çekilerek, olası sel, su taşkınları, toprak kayması ve yıldırım gibi doğa koşullarına karşı halka tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.