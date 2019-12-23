Sel Raporları Genel Kurul'da

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı saat 11.10’da başladı.

Genel Kurul’un gündemde, Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporu var.

Lefkoşa-Girne ana yolu Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018’de meydana gelen ve 4 gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sel felaketinin araştırılmasıyla ilgili önerge UBP Girne Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ile UBP Mağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Dursun Oğuz tarafından 10 Aralık 2018’de Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştu. Öneri 11 Aralık 2018’de oy birliğiyle kabul edilmişti. Komite çalışmalarına 25 Aralık 2018’de ilk toplantısıyla başlamıştı.18 Haziran 2019’da altı aylık çalışma süresi dolan komite, Meclis İçtüzüğü uyarınca çalışmalarının sonuçlanamaması gerekçesini bildirmiş ve raporunu Genel Kurula havale etmişti.

Söz konusu rapor Genel Kurulda görüşülmüş, oy birliğiyle yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri gönderilmişti.

Komite Meclis tatili süresince Genel Kurul’dan çalışma yetkisi almadığından toplantı yapamamıştı. Ayrıca hükümet değişikliği nedeniyle komitedeki isimlerde de değişiklik oldu.

Toplantılarına1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayan komite 12 kez toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılar süresince yetkililer toplantılara çağrıldı, bilgi ve görüşlerine başvuruldu. Ayrıca ilgili kamu, kurum ve kuruluşlardan da yazılı görüş alındı. Komite, 2 Aralık’ta taslak raporu oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. Komite üyesi HP milletvekilleri raporla ilgili bazı noktalara şerh düştü

Rapor gündem dışı konuşmalardan sonra

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi.

İlk önce Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun genel kurulun bugünkü gündeminde bulunan gündem dışı konuşmalar sonrasında ele alınacak selle ilgili raporun daha önce görüşülmesine ilişkin kararı okundu. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

UBP milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Çocuk İzleme Merkezi yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Tezkere üzerine söz alan Canaltay, Çocuk İzlem Merkezi ile yasasının düzenlendiğini, bunun da bütçeye bir ek getirisi olmayacağını söyledi. Canaltay, yasanın okunması için partilerden süre talep edildiğini, partilerin desteğinin kendileri için önemli olduğunu, bu nedenle ivediliğin bir hafta sonraya alınmasını talep etti. Bunun üzerine tezkerenin ivediliği ertelendi.

Melcis’te daha sonra öneri sahipleri adına UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Barış Harekatı’ndan önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Hasipoğlu söz alarak 4 milletvekili ile bu yasa önerisinin hazırladıklarını kaydederek, tıkanan davalarla ilgili görüş alınabilmesi ve partilerin değerlendirmesi için önerinin ivediliğinin bir hafta sonraya ertelenmesini talep etti. Yapılan oylamayla tezkerenin ivediliği ertelendi.