Sel felaketiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında bugün saat 15.00’te gerçekleştirilen toplantıda, davetli olarak katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer dinlendi.

Araştırma Komitesi, çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hamza Ersan Saner, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün yanı sıra, UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.