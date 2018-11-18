Sektöre darbe, tüketiciye risk, devlete kayıp!

Didem MENTEŞ

Ülkemizde sanal ortamda “kayıt dışı” satış yapanlar hem sektörleri, hem de Maliye’yi zarara sokuyor.

Özellikle alıcı ile satıcı arasında “komisyonculuk” yaparak taşıt ve gayrimenkul satışı gerçekleştiren aracılar, motorlu araç ve emlak sektörüne darbe vuruyor.

Sektör temsilcileri “Devlete tek kuruş ödeme yapmayarak ceplerini dolduran aracıların bir türlü önüne geçilemiyor, tüketiciler de mağdur” diyor.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ‘kaçak’ satışları engellemek için yıllardır mücadele veriyor.

İnternetten araba satışlarını kontrol altına almak için tüzük tasarısı hazırlayan Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği, son çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.

Emlakçılar Birliği ise 2007 yılında hazırlanan ve bir türlü uygulamaya girmeyen Emlakçı Lisansları ile ilgili yasanın yeniden gündeme gelmesini istiyor.

Maliye Bakanlığı’nın ise bu konularda bir takım çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Özellikle alıcı ile satıcı arasında “komisyonculuk” yaparak taşıt ve gayrimenkul satışı gerçekleştiren aracılar, motorlu araç ve emlak sektörüne darbe vurmuş durumda! İlgili çevreler “Devlete tek kuruş ödeme yapmayarak ceplerini dolduran aracıların bir türlü önüne geçilemiyor” diyor.

Maliye Bakanlığı çalışmalar yürütüyor

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, internet üzerinden kayıt dışı satış yapanların, sanal kredi kartı ve post cihazı kullanması halinde tespit edilebildiğini söyledi.

Kalkanlı, internet üzerinden alıcı ile satıcı arasında gayrimenkul satışı yapan ‘aracılar’ konusunda bir kayıt dışılık olduğunu belirtti, bu konuda çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Geçen haftaki müsteşarlar toplantısında, emlakçılık ile ilgili 2007 yürürlükte olan ancak uygulanmayan bir yasayı gündeme getirdiğini, bu yasa ile internet üzerinden emlak satışı yapanları kayıt altına almaya çalışacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak internet üzerinden araba satışı yapanlarla ilgili ise bir çalışma olduğunu belirten Kalkanlı, devir işlemlerini kayıt altına almaya çalışıldığını dile getirdi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı ise alıcı ile satıcı arasında gayrimenkul satışı yapan “aracılar” konusunda bir kayıt dışılık olduğunu, bunu kayıt altına almak için bir yasa üzerinde çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı:

“Yasalarla kaçak işlemleri kayıt altına almaya çalışacağız”

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, internet üzerinden kayıt dışı satış yapanların, sanal kredi kartı ve post cihazı kullanması halinde tespit edilebildiğini söyledi.

İnternet üzerinden bireysel satış yapanların ödeme şeklini banka üzerinden yapmaları durumunda tespit edebildiklerini anlatan Kalkanlı, “eğer sizin bir masanız varsa bunu internet üzerinden satışa çıkardıysanız, bunlar artık kayıt dışı oluyor. Yaptığınız iş eğer süreklilik arz etmiyorsa vergiye tabi olmuyor” dedi.

Kalkanlı, internet üzerinden kişisel eşyasını satanlar konusunda bir tedbir alınmayacağını belirterek, “kişisel eşyalarını satanlar yükümlülüğümüzde değil, yükümlülüğümüzde olmadı için sürekli satış yapması lazım” dedi.

İnternet üzerinden gayrimenkul satışında alıcı ile satıcı arasında bir sorun olmadığını, bunun ‘komisyonculuğunu’ yapan kişi veya kurumlar konusunda sıkıntılar olduğunu söyledi.

İnternet üzerinden alıcı ile satıcı arasında gayrimenkul satışı yapan ‘aracılar’ konusunda bir kayıt dışılık olduğunu belirten Kalkanlı, bu konuda çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Geçen haftaki müsteşarlar toplantısında, 2007 yılından beri yürürlükte olan yasayı gündeme getirdiğini söyleyen Kalkanlı, “bu yasa emlakçıların kayıt altına girmesini hatta her yıl belirli bir meblağ kayıt ücreti ödemesini şart koşuyor. Maalesef bu yasa bugüne kadar uygulanamadı” dedi.

“Bu yılki devlet gelirlerimizdeki artışın büyük kısmı, ‘kayıt dışılığı’ kayıt altına almamızdan sağladık”

“İnternet üzerinden emlak satışı yapanları bu yasayla kayıt altına almaya çalışacağız. En azından yıllık ücretini yatırmayanlar, bu işi yapamayacak. Yasa bunu şart koşuyor” diyen Kalkanlı, mevcut yasa sile bu konuda tedbir alacaklarını ifade etti.

Bakanlık olarak internet üzerinden araba satışı yapanlarla ilgili ise bir çalışma olduğunu belirten Kalkanlı, devir işlemlerini kayıt altına almaya çalışıldığını söyledi.

Oto Galericiler Birliği ile bu konuda çalışmaları olduğunu söyleyen Kalkanlı, “devir formu ile devredilen araçları bir şekilde tasdik memurundan geçirerek veya alıcı ile satıcı Motorlu Araçlar Kayıt Dairesi’nde buluşarak imzaları birlikte atarak, devir işlemlerinin yapılmasını sağlayacağız. Bu devir formları ortalıkta dolaşıyor, bunları da seri sıra numarası verip, kayıt devirlerini kontrol altına almaya çalışacağız. Bu gündemimizdedir” dedi.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, internet üzerinden “kaçak emlak satışı” yapıldığını bunun devlet için vergi kaybı olduğunu belirtti, “denetimsizlik”ten dert yandı

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur:

“Kaçak satışların önüne geçilemezse büyük sorunlar yaşanacak”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, internet üzerinden ‘kaçak’ olarak emlak satışı yapıldığını bunun devlet içi vergi kaybı olduğunu, dolandırılan insanlar için de büyük bir zarar olduğunu belirtti. Geçmişte bu konuyu Serdar Denktaş’a aktardıklarını ve kendilerini de devlete yardımcı olmak istediklerini anımsatan Sungur, şunları söyledi: “O dönem Serdar beye bir telefon numarası oluşturulmasını, birliğin de kendi bütçesinde bu telefonları her tarafa koyacağımızı söyledik. Ayrıca havaalanına plaket koyacağımızı ve ev almak isteyenleri bilgilendireceğimizi söyledik. Ev alacak olanlara, çalışacakları emlakçıların kaçak mı dürüst mü, kayıtlı mı değil mi olduğunu bildirelim. Ayrıca mağdur olanların ücretsiz olarak avukat hizmetinin, birlik tarafından karşılanacağını da bu plaketlere yazdıracağımızı söyledik. Artı olarak müşteri sigortası ve Emlakçılar Birliği üyesi olmayan bir emlak bürosu ile çalışmaları halinde mağdur olacakları konusunda da bilgilendirecektik. Ancak o dönem Vergi Dairesi’nden bu konuda bir dönüş olmadı”

İnternet üzerinden çok yoğun şekilde Arap, İran ve Rus kökenli öğrenci veya kaçak yaşayan insanların, emlak işi yaptığını belirten Sungur, “bu kişiler gelenlere sahte ofisler gösteriyorlar. 1 evi bir kaç kişiye satıyorlar. Ciddi bir dolandırıcılık söz konusu” dedi.

Bu konuda Vergi Dairesi’ne ihbarda bulunduklarını ancak yine kendilerine bir dönüş yapılmadığını söyleyen Sungur, devletin bu konuda hiçbir denetim olmadığını ifade etti.

Ferdi Sabit Soyer’in Başbakanlığı döneminde Emlakçı Lisansları ile ilgili yasa hazırlandığını söyleyen Sungur, “bu yasa internet üzerinden ve/veya ağız yoluyla veya ilan yoluyla veya sembolik bir yöntemle, emlak, emlak danışmanlığı altında çalışma yapmanın 2 yıla kadar hapislik, 10 bin TL’ye kadar da para cezası içeriyordu ancak sistemde hata yapıldı ve uygulanamadı” dedi.

Bu yasanın Meclis’ten geçemediğini daha sonraki hükümet tarafından rafa kaldırdığını aktaran Sungur, daha sonraki UBP Hükümeti döneminde aynı yasanın tadilatını yaparak, İçişleri Bakanlığı’na oradan Savcılığa gönderilip orada takılı kaldığını söyledi.

Şuan ki Hükümetin de bu konuda iradesi bulunmadığını söyleyen Sungur, Maliye Bakanlığı’nın emlakçılık ile ilgili yasa konusunda kendilerinden herhangi bir görüş almadıklarını belirtti. Müsteşarın konu yasayla ilgili olarak kendileriyle de temasa geçmelerini talep eden Sungur, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. İnternet üzerinden kaçak emlak satışlarının önüne geçilemediği takdirde 2006- 2007 yılında yaşanan sorunların yaşanacağını ve büyük dolandırıcılıkların bir kez daha yaşanacağını vurguladı.

KANAYAN YARA… Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın ise internet üzerinden araba satışlarının kanayan bir yara olduğunu ifade ederek, bu konuda mücadele verdiklerini ve bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın:

“Hazırlanan tasarı ile sistem kontrol altına alınacak”

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın ise internet üzerinden araba satışlarının kanayan bir yara olduğunu belirterek, bu konuda mücadele verdiklerini ve bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Geçmiş hükümet ile 18 ay boyunca bir tüzük tasarısı hazırladıklarını ancak kağıt üzerinde kaldığını söyleyen Akın, yeni hükümet döneminde bunun tekrar ele alındığını belirtti.

Akın, “bu tüzük tasarısı tadilatları yapıldı, merkezi mevzuattan geçti, Savcılıkta takıldık. Savcılık ve bakanlık yetkilileri ile toplantı yaptık. Sıkıntılar üzerinde mutabakata vardık. 15 gün önce tekrar toplantı yapıldı ve son noktaya geldi. Bu konun mimarı biziz. Mutuyuz ki bu noktaya kadar getirebildik. Önümüzdeki günlerde de Vergi Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı ile bir görüşmemiz olduktan sonra sanırım tasarı tamamlanmış olacak ve Savcılığın da onayıyla Bakanlar Kurulu’na gidecek.”

Akın, tüzük tasarısıyla ilgili şu bilgileri verdi: “araç satışlarında muhtarlar devreden çıkacak. Sadece noterler imza atacak. Ama vatandaş arabasını sattığı zaman alan ile satan Araç Kayıt Dairesi’ne gidip normal bir işlem yapacak. Fakat 1 yıl da 3, 3 yılda 5’ten fazla vekalet işlem yapan bir kişi, profesyonel sayılacak ve vergi ödeyecek. Dolayısıyla satıcı ruhsatı olmayanlar da profesyonel işlem yapamayacak. Şuan araçların devir kağıtları sokaklarda gezer. Bundan sonraki form gibi olacak ve bütün galerilere, noterlere, banlara zimmetlenecek. Şahsılar gidip onları zimmet olarak alamayacak. Devir kâğıtları da ortadan kalınca zaten % 80 sistem kontrol altına alınacak. Galeriler ise bundan menfaat sağlamayacak, galeriler de % 100 kayıt altına girecek. Faturasız ve gider pusulasız işlem yapamayacak”.