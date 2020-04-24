Sektör açılımı konuşulacak

Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği'nin oluşturduğu Bilim Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkilileri, ekonomik örgütlerin de katılımıyla 4 Mayıs'tan itibaren hangi sektörlerin açılabileceği konusunu görüşecek.

Sağlık Bakanlığı önderliğinde, bugün yapılacak olan toplantıda Covıd-19'un ülkede kontrol altına alındığından yola çıkılarak, ekonominin canlandırılması için halk sağlığı ön planda tutularak hangi açılımların yapılabileceği tartışılacak ve alınan kararlar Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada konuya ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

“Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında toplanmış ve 4 Mayıs'tan itibaren hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüşerek, oy birliği ile bazı kararlar almıştı.

Sağlık Bakanlığı önderliğinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkilileri ekonomik örgütlerin de katılımıyla bugün saat 10.00’da bir toplantı gerçekleştirecek ve 22 Nisan Çarşamba günü üretilen kararlar görüşülecek. Toplantıda COVID-19'un ülkemizde kontrol altına alındığından yola çıkılarak, ekonominin canlandırılması için halk sağlığı ön planda tutularak hangi açılımların yapılabileceği tartışılacak ve alınan kararlar Bakanlar Kurulu’na sunulacak.”

“Yapmamız gerekenleri tamamlamamız gerekiyor”

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanlarından ve eski Başbakanlardan Sibel Siber de "Ne zaman dışarıya çıkabileceğiz? Ne zaman işimize başlayabileceğiz?" gibi merak edilen sorulara sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımla cevap verdi.

Pandeminin ilk iki evresinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Siber, tekrar açılma anlamına gelen ve risk taşıyan ikinci evreye geçte tedbirlerle ilgili çok iyi bir analiz ve çalışma gerektiğinin altını çizdi, Siber, şunları dile getirdi:

“İşte, bu soruların yanıtını bulmak için, ülkeler Pandemiyi 4 Evre'ye ( Faz) ayırdı. Bu evrelerden birini tamamlamadan diğerine geçiş, salgının alevlenmesine neden olabilir ve çok ağır bedeller ödenebilir.1. Evre: şimdi içinde bulunduğumuz durumdur, yani izolasyon. 2. Evre, kontrollü olarak tekrar açılma dönemidir. Tekrar açılma için 1.Evre'de yapmamız gerekenleri tamamlamamız gerekiyor. 2.Evre'nin riskli olduğunu bilmeliyiz; hatta bulaş hızına göre, 2. Evre'den tekrar 1. Evre'ye geçmek de söz konusu olabilir

Evre 1: İzolasyon. Bulaşın yayılmasını yavaşlatma aşaması. Yani şimdi yaşadığımız durum. “Evde kal” durumu. Bu dönemde yapılacak olanlar, test kapasitesini artırmak, yaygın testler yapmak, temaslıların takip sistemini geliştirmek, sağlık sisteminin tedavi kapasitesini artırmak, sağlık çalışanların koruyucu ekipmanlarını geliştirmek. Tüm bunlar yerine getirilmişse ve son 14 günde vaka sayısı da gitgide düşüyorsa o zaman Evre 2’ye geçilebilir.

Evre 2 : Tekrar açılma: Bu riskli bir dönemdir. Uzmanlarla ve paydaşlarla, hangi işletmelerin niçin ve nasıl açılacağına dair, olası risk faktörleri ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çok iyi bir analiz ve çalışma gerektirir. Şeffaflık şarttır. İşletmelerin kurallara uyumu konusunda çok iyi bir denetim mekanizması oluşturulması gerekir. Evden çalışmayı desteklemek; işyerindeki çalışan sayısını en aza indirmek (vardiya), insanlar arası fiziksel bariyerler oluşturmak, iletişimde teknolojiyi kullanmak ve kişisel korunma önlemlerini artırmak ana prensiplerdir. Konuyla ilgili (vardiya çalışma) yasal düzenlemeler de hızla yapılmalıdır.

Sağlıklı günler dileğiyle...”