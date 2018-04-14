‘SEKS İŞÇİLİĞİ YAPILIYOR’

‘İşletme izni’ olmadığı gerekçesiyle Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 22 Şubat’ta mühürlenen Kings Night Club isimli gece kulübünün yaptığı ara emri talebi, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. “KONSOMATRİSLİK DEĞİL, İZİN BAŞVURUSU DIŞINDA DA İŞLEMLER YAPILIYOR”…Davayı yürüten LTB avukatı Hüseyin Malyalı’dan alınan bilgiye göre; dünkü duruşmada Yüksek İdare Mahkemesi Heyeti, söz konusu gece kulübünde seks işçiliği yapıldığına ilişkin vurgu yaptı, sadece konsomatrislik değil, izin başvurusu dışındaki işlemlerin de gerçekleştiğine dikkat çekti.

YENİDÜZEN

‘İşletme izni’ olmadığı gerekçesiyle Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 22 Şubat’ta mühürlenen Kings Night Club isimli gece kulübünün yaptığı ara emri talebi, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Davayı yürüten LTB avukatı Hüseyin Malyalı’dan alınan bilgiye göre; dünkü duruşmada Yüksek İdare Mahkemesi Heyeti, söz konusu gece kulübünde seks işçiliği yapıldığına ilişkin vurgu yaptı, sadece konsomatrislik değil, izin başvurusu dışındaki işlemlerin de gerçekleştiğine dikkat çekti.

Dava 3 yargıçlı YİM heyeti huzurunda görüşüldü…

Dava, 3 yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi Heyeti Gülden Çiftçioğlu, Tanju Öncül ve Beril Çağdal huzurunda görüşüldü.

Davayı yürüten LTB avukatı Hüseyin Malyalı’dan alınan bilgiye göre; Kings Night Club’ın yaptığı ara emri başvurusu reddedildi, gece kulübü kapalı kalmaya devam edecek.

“Kadınların gece kulüpleri ile aynı arazi içerisinde barındırılması hukuka aykırı”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Malyalı, belediyenin Kings Night Club ile ilgili yaptığı işlemde herhangi bir hata olmadığına da bulgu yapan heyet, bu yönde yapılan ara emri başvurunda ‘haklılık’ belirtisi olmadığını dile getirdi.

Malyalı ayrıca, heyetin 7/2000 sayılı Gece Kulüplerine ilişkin Yasa’ya da atıfta bulunarak, konsomatris kadınların gece kulüpleri ile aynı arazi içerisinde barındırılmasının da hukuka aykırı olduğunu bulgu yaptığını söyledi.

Malyalı, söz konusu davanın ‘pilot’ dava seçildiğini bu nedenle de diğer 3 gece kulübü ile duruşmada izlenecek yolun bu dava sonucunda etkili olacağını belirtti.

“Yalnızca Haspolat değil, Alayköy bölgesinde gece kulüplerini de ilgilendiriyor”

Mahkemenin ‘barınma’ ile ilgili verdiği kararın yalnızca Haspolat sınırları içerisinde olanları değil, Alayköy bölgesindeki gece kulüplerini de ilgilendireceğini belirtti.

Malyalı, ayrıca duruşmanın 3 yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi tarafından dinlenmesi nedeniyle de ara emri kararının istinafının olmayacağını sözlerine ekledi.

‘Pilot’ dava seçilmişti…

Hatırlanacağı üzere Kings Night Club davası, Lefkoşa Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve benzer nedenlerle mühürlenen Crazy Night Club, Fly Inn Gece Kulübü ve Freedom gece kulubünün de YİM’in gündeminde benzer talepleri içeren başka davaları olması nedeniyle ‘pilot dava’ seçilmişti. Dünkü duruşmadan çıkan karar, diğer davalar için de emsal teşkil edecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“İlk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından da tespit edildi”

Kararın ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Harmancı, ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığının mahkeme tarafından da tespit edildiğini vurguladı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle: Büyük bir gururla ifade edebilirim ki ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta bir mahkeme, hem de daha üstü olmayan bir yüksek idare mahkemesi, gece kulüplerinde izin başvurusu haricinde seks işçiliği yapıldığına karar verdi, ilk kez gece kulüplerin de seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından da tespit edilmiştir. Bu davada emeği geçen başta Av. Hüseyin Malyalı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Şu anda yapılmakta olan çalıştay açısından da belge niteliğinde bir karar alınmıştır.

Neler yaşanmıştı?

Lefkoşa Türk Belediyesi, 22 Şubat tarihinde Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kings Night Club, Crazy Night Club, Fly Inn Gece Kulübü ve Freedom isimli gece kulübünü ‘işletme izinleri’ olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetlerini durdurmuştu.

Gece kulüpleri sınırları içerisindeki yatı yerlerinin de bir hafta sonra mühürleneceği ifade edilmiş, konu mahkemeye taşınmıştı.

Yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle mahkemede taraflar arasında ‘yatı evleri’ ile ilgili karşılı taahhütler verilmiş, kadınların binalarda ikamet etmesi ancak çalıştırılmaması kararlaştırılmıştı.