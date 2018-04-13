Sekreter sahte evrakla 19 defa borç çekti!

Mallıdağ Kooperatifi’nden iki farklı tarihte toplam 21 bin TL olmak üzere borç çeken Hüseyin Şakir’in adına yaklaşık 90 bin TL borç çıktı. 2018 yılı Mart ayına kadar Mallıdağ Kooperatifi’ne muhtelif meblağlarda 29 kez taksit ödeyen Şakir, şüphe üzerine Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne gitti. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden yaptığı araştırmada adına 3 sene içerisinde 19 defa olmak üzere kredi çekildiğini ve yaklaşık 90 bin TL borcu olduğunu öğrenen Şakir, polise şikayette bulundu. Polise yapılan şikayet üzerine ise 18 yıldır Mallıdağ Kooperatifi’nde sorumlu sekreter olarak çalışan F.K ise tutuklandı. “Müstahdem tarafından sirkat”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Evrak sahteleme”, “Sahte evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

3 sene içerisinde 19 defa kredi çekildi…

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Doğan, Hüseyin Şakir’in 9 Nisan tarihinde Geçitkale Polis Karakolu’na gelerek 2013-2014 ve 2015 yılları içerisinde Mallıdağ Kooperatifi’nden 2 kez olmak üzere toplamda 21 bin TL borç çektiğini, bu borca karşılık 2018 Mart ayına kadar 29 defa çeşitli meblağlarda ödeme yaptığını, makbuzların kendisinde olduğunu ve bu esnada kooperatif sekreteri F.K’ye borcunun ne kadar olduğunu sorması üzerine her defasında muhtelif meblağlarda rakamlar söylemesi üzerine şüphelenerek Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine gittiğini orada kendi adına bu 3 sene içerisinde 19 defa borç çekildiğini ve bunlardan 8 tanesinin ödenmiş, 11 tanesinin açık olduğunu kaydetti. Bunlarla ilgili kooperatif müfettişinin yaptığı hesaplamaya göre ise yaklaşık 90 bin TL borcu olduğun, ancak kendisinin böyle bir borcu olmadığını söyleyerek kooperatif sekreterinin kendi adına borç çıkardığını yönünde ve imzaların kendisine ait olmadığı yönünde şikayette bulunduğunu da açıkladı. Konuyla ilgili olarak 10 Nisan tarihinde Kooperatif Merkezi’nin ziyaret edildiğini belirten Doğan, görevli müfettişin, şikayetçi Hüseyin Şakir’in söylediklerini kısmen doğrular nitelikte bilgi verdiğini söyledi.

Önce inkâr etti

11 Nisan tarihinde ise Mallıdağ Kooperatifi’nin ziyaret edilerek, zanlı Karaoğlu’na hakkındaki şikayetlerin bildirildiğini söyleyen Doğan, zanlının böyle bir şey olamayacağını beyan ettiğini, ancak Hüseyin Şakir ile ilgili herhangi bir kredi senedini de gösteremediğini belirtti. Doğan, akabinde Mallıdağ Kooperatifinde yapılan aramada 84 adet çeşitli tarihlerde ve çeşitli meblağlarda 2013-2014-2015-2016-2017 ve 2018 yıllarına ait senetler bulunduğunu ve bu senetlerde yapılan kontrolde ise şikayetçiye ait senetlerin bulunamadığını belirterek, iş yerine ait bilgisayarların emare alındığını, zanlı ve şikayetçiden de imza örnekleri alındığını ve uzmana gönderildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Doğan, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı F. K.’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.