Şeker Sigorta’ya ISO 9001:2015 belgesi

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. uluslararası geçerliliği bulunan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası aldı.

1996 yılından bu güne hizmet kalitesini artırarak müşteri memnuniyetinin devamlılığını hedefleyen Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd, Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd.’in danışmanlığı ve ABM Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, merkezi Almanya’da bulunan ve uluslararası olarak temsil edilen bir sertifikasyon kuruluşu olan Universal GmbH (Unicert Universal Qualitat) tarafından 13 Mart 2020 tarihi itibariyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirildi.

Kalite Yönetim Sistemi Standardına akredite oldu

2008 versiyonundan farklı olarak, temel amacı iş süreçlerini sürekli iyileştirerek şirket performansını artırmak, böylelikle faaliyetlerine katma değer kazandırmak olan ISO 9001:2015 revizyonu ile Şeker Sigorta, müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, risk tabanlı düşünme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensiplerini esas alınarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına akredite oldu