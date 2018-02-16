Şehrin göbeğinde bıçaklı, demir sopalı kavga!

Lefkoşa’da önceki gün aralarında telefon alış verişi yüzünden çıkan tartışma neticesinde müştekiler Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh’i bıçakla yaralayan zanlılar M.D ile S.Y tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Daşgın olayla ilgili bulguları aktardı. Daşgın huzurda bulunan zanlılar M.D ve S.Y, 15 Şubat tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Ortaköy'de, aralarında telefon alışverişi yüzünden tartışma çıkan müştekiler Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh’i yaraladıklarını söyledi.

Biri bıçakla, diğeri inşaat demiri ile…

Polis zanlı M.D’nin tasarruflarında bulundurduğu bıçak ile Mohammed’i sol karın boşluğuna sokmak sureti ile zanlı S.Y’nin ise Safveh’i tasarrufunda bulunan inşaat demiri ile alın kısmında hafifi şekilde yaraladıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı M.D’nin suçüstü hali gereği zanlı S.Y’nin ise daha sonra tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ömer Daşkın her iki zanlının gönüllü ifade verdiğini suç aletlerinin emare olarak alındığını belirterek ilerde görüşülecek olan davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla huzurda bulunan zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkemenin belirlediği şartları yerine getiremeyen zanlılar getirinceye değin cezaevine gitti.