Şehit Mustafa Ruso Caddesi’ne yeni düzenleme

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) trafik güvenliğini artırmak, trafik sıkışıklığını gidermek ve trafiğin akışının daha rahat sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde son 6 yılda 326 kazanın yaşandığı Şehit Mustafa Ruso Caddesi’ndeki orta refüjü, geçişlere imkan vermeyecek şekilde kapattı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, refüjle ilgili karar, LTB Yol ve Trafik Komisyonu, ilgili şube personeli ve komisyonun doğal üyesi olan PGM Trafik Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Şehir Planlama Dairesi, Şehir Planlama Odası, Mimarlar Odası ve iki trafik derneği temsilcileriyle görüşüldükten sonra alındı.

Şehit Mustafa Ruso Caddesi’ndeki trafiğe yönelik yeni düzenlemeler yaşama geçirilmeden yurttaşları ve araç kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla bölgede broşür dağıtılıp televizyon kanallarında kamu spotu şeklinde yayınlar yapıldığı belirtildi.

TALİ YOLLARDAN CADDEYE ÇIKIŞLARDA SADECE SOLA DÖNÜŞ YAPILABİLECEK

Lefkoşa’nın ana giriş arterlerinden biri olan ve Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na bağlanan yaklaşık 2 buçuk kilometrelik Şehit Mustafa Ruso Caddesi’nde, yeni uygulamayla birlikte caddenin doğu ve batı istikametlerinden caddeye çıkış yapılan tali yollardan trafiğin akış yönüne, sadece sola dönüş yapılabilecek.

CADDEDE GİDİŞ VE GELİŞLERDE SAĞA DÖNÜŞ YAPILAMAYACAK

Caddede yer alan ve kazalara sebep olduğu resmi kaza raporlarında da görülen orta refüjde açık olan bölümler kuzey (trafik ışıklarına doğru) ve güney (şehrin içine doğru) istikametine gidişlerde sağa dönüşleri engelleyecek şekilde kapatılıyor.

Şehit Mustafa Ruso Caddesi’nden, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarına doğru seyreden araçlar, ışıklardan “U” dönüşü yaparak, caddenin sonundan yeniden Küçük Kaymaklı istikametine doğru dönüş yapabilecek.