 “Şehirlerin Şehrinden”  açıldı

Yıltan Taşçı Akademi'nin 8 kursiyerinin fotoğraflarından oluşan 10. fotoğraf sergisi " Şehirlerin Şehrinden “ 13 Ocak Pazartesi saat 19.00’da Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kursuna katılan Arcan Ekdal, Cahit Arkut, Candan Behzatoğlu, Halil Irkım, Hasan Darçın, Hülya Afacan, Nazife Uçar ve Salih Cengaver Cem’in fotoğraflarından oluşan sergide, konuk fotoğrafçı olarak Yıltan Taşçı’nın da iki fotoğrafı sergilendi.

YTA kursiyerlerinin geçen yılın mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen atölye çalışmasında çektikleri 34 fotoğraftan oluşan sergi, 18 Ocak’a dek ziyaret edilebilecek.