Kamuoyunda tartışmalara neden olan, “kaçak kat” yaptığı gerekçesi ile de Girne Belediyesi tarafından mahkemeye verilen Kaya Gruba ait otele “tadil edilmiş yeni planlama onayı” verildi.

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda tartışmalara neden olan, kaçak kat yaptığı gerekçesi ile de Girne Belediyesi tarafından mahkemeye verilen Kaya Grup’a ait otele tadil edilmiş YENİ PLANLAMA ONAYI verildi.

Girne Belediyesi’nin ise henüz inşaat ruhsat onayı vermediği öğrenildi.

‘Kaçak katlarla’ ilgili yasal süreç devam ederken, Şehir Planlama Dairesi’nin otel inşaatına planlama onayı vermesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Oteldeki ‘kaçak katlara’ yönelik davanın 15 Şubat Çarşamba günü görüşüleceği de öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediyesi Avukatı Sıla Miroğlu Tokay, ‘kaçak katları’ nedeniyle hukuki süreci devam eden inşaatın, ‘planlama onayı’ aldığını doğruladı, alınan planlama onayı nedeniyle şu anda inşaattaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Zeyko Yağ Fabrikası’nın olduğu yerde devam eden otel inşaatında ruhsatlandırılan 4 kat dışındaki izinsiz yapılar Girne İkinci Bölge Emirnamesi’ndeki değişikliklerin mahkeme kararıyla iptalinin ardından, Karaoğlanoğlu’nda Kaya Grup’a ait otel inşaatındaki ‘izinsiz’ yapılar yeniden kaçak durumuna düşmüştü.

AVUKAT TOKAY: Girne Belediyesi Avukatı Sıla Miroğlu Tokay, ‘kaçak katları’ nedeniyle hukuki süreci devam eden inşaatın, Şehir Planlama Dairesi’nden ‘planlama onayı’ aldığını açıkladı. Tokay, inşaat ile ilgili gelişmeler devam ederken, ‘kaçak katlarla ilgili yıkıma yönelik’ davanın ise 15 Şubat’ta görüşüleceğini açıkladı.

Girne Belediyesi Avukatı Sıla Miroğlu Tokay: Planlama onayı verildi, inşaat devam ediyor

Girne Belediyesi Avukatı Sıla Miroğlu Tokay, ‘kaçak katlar’ nedeniyle hukuki süreci devam eden inşaatın, Şehir Planlama Dairesi’nden ‘planlama onayı’ aldığını açıkladı.

Ruhsatlandırmaya yönelik bilgi veren Tokay, planlama onayı verilmesine rağmen Girne Belediyesi’nin henüz ilgili inşaata ‘inşaat ruhsat onayı’ vermediğini aktardı.

Tokay, alınan planlama onayı nedeniyle şu anda inşaattaki çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Tokay, inşaat ile ilgili gelişmeler devam ederken, ‘kaçak katlarla ilgili yıkıma yönelik’ davanın da 15 Şubat’ta görüşüleceğini söyledi.

Daire müdürü şahadet verdi

Tokay, hukuki süreçle ilgili gelişmelere de değindi.

Davayla ilgili son duruşmada Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün mahkemeye çıkarak inşaatla ilgili şahadet verdiğini belirten Tokay, bu şahadette de ‘kaçak katların 1 kat’ olarak belirlediğinin aktarıldığını söyledi.

Tokay, “inşaat ile ilgili tadilat projesi yapılarak, daireye sunulduğunu biliyorum. Katlarını yasaya uygun şekilde sundular. O yüzden onay verildi. Mahkemeye de dosya sunuldu. Yasal haline getirileceği söylendi” şeklinde konuştu.

YIKIMA YÖNELİK DAVA… Öte yandan Girne Belediyesi’nin ‘kaçak katlarla’ ilgili duruşma 15 Şubat’ta görüşülecek

Girne İnisiyatifi de açıklama yapmıştı: Girne Belediyesi bu binayı mühürlemek için neyi bekliyor?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Girne İnisiyatifi, Zeyko bölgesinde devam eden Kaya Holding’e ait otel inşaatı ile ilgili “Şehir Planlama Dairesi tarafından kaçak olan bu yapıya geçtiğimiz haftalarda tadil edilmiş yeni bir planlama onayı verildi mi?” diye sormuştu.

Sosyal medyadan bir fotoğraf ve açıklama yayınlayan inisiyatifin açıklamasında bazı sorular kamuoyu ile paylaşılmış, açıklamada şunlar denilmişti :

Bu fotoğraf birkaç saat önce çekildi. Zeyko bölgesinde kaçak olarak inşaa edilen, sonra emirname değişikliği ile "yasallaştırılmaya" çalışılan ancak emirname değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edilmesi ile yeniden kaçak duruma düşen otel inşaatı.

Elimize ulaşan doğrulanmamış bilgileri paylaşmak istemezdik ancak hafta sonu olmasına rağmen hızla süren inşaat faaliyetleri sebebiyle bazı sorular sorma ihtiyacı hissettik.

1. Şehir Planlama Dairesi tarafından kaçak olan bu yapıya geçtiğimiz haftalarda tadil edilmiş yeni bir planlama onayı verildi mi?

2. Girne Belediyesi tarafından mahkemede dava dosyalanan bu kaçak yapıya, belediye tarafından yeni planlama onayına bağlı olarak inşaat ruhsatı verildi mi?

3. Eğer verilmemişse ve dava halen devam ediyorsa Girne Belediyesi bu binayı mühürlemek için neyi beklemektedir?

ARAZİ DE KİRALANMIŞTI!

Kaçak kat yaptığı gerekçesi ile Girne Belediyesi tarafından mahkemeye verilen otele, Bakanlar Kurulu, 21 Kasım tarihinde ‘projesini geliştirmek’ gerekçesiyle arazi kiralama kararı almıştı.

Karar Resmi Gazete’de yayınlandı

İşte Bakanlar Kurulu’nun 21 Kasım’da almış olduğu o karar;

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Ö (K-I) 976-2016 sayı ve 30.12.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilen önergeye ekli haritada turuncu ile boyalı Karaoğlanoğlu’nda Banayan Beach Ltd’e ait PH XII10 E1&E2’de bulunan 91211 parsel numaralı KKTC mülkiyetindeki arazinin Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş’ne yapmakta olduğu turizm projesini geliştirmek amacıyla, KKTC Anayasası’nın 159’ncu maddesinin 1(b) ve (3)’ncü fıkraları uyarınca Devlet Mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla 631993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları ( Kiralama ve Değerlendirme) Yasası’na uygun olarak kira süresi ve kira bedeli belirlenerek devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nde uzun vadeli olarak kiralanması için rezerv olarak ayrılmasına karar verildi”