Şehir Plancıları Odası: "Yeni Açık Pazar projesi usule aykırı"

Kıbrıs Şehir Plancıları Odası, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yapmış olduğu Yeni Açık Pazar yerinde dereye müdahale edildiğini ve derenin yönü değiştirilmiş olup, usule aykırı yapıldığını açıkladı.

Yeni Açık Pazar yerinin uydu görüntülerini sosyal medyada paylaşan Şehir Plancıları Odası, dereye yapılan müdahale ve taşkın riskinin yanı sıra söz konusu projeye verilen planlama onayının yürürlükte olan Lefkoşa İmar Planı kararlarına da aykırı verildiğini belirtti.

Kamuoyuna açıklama yapan Oda, “derenin dibinde, dereye müdahale edilmiş, verilen Planlama Onayı usulüne aykırı ve yapılan inşaat verilen planlama onayındaki koşullara uygun değildir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Şehir Plancıları Odası’nın açıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi bir süre önce, yapılmakta olan Pandemi Hastanesi inşaat yeri ve projesi ile ilgili açıklama yapmıştık. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yapmış olduğu yeni Açık Pazar yeri için de, odamız tarafından kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yeni Açık Pazar yeri yapılırken, aşağıda paylaşılan uydu görüntülerinden de görüleceği gibi, dereye müdahale edilmiş ve derenin yönü değiştirilmiştir. Ayni Pandemi Hastanesinde olduğu gibi burada da projenin dereye yakınlığından ötürü taşkın riski vardır.

Dereye yapılan müdahale ve taşkın riskinin yanı sıra söz konusu projeye verilen planlama onayı yürürlükte olan Lefkoşa İmar Planı kararlarına aykırı verilmiştir. "Planlama Onayı Tüzüğü"nde bulunan bir maddeye göre verilen planlama onayı da ilgili tüzüğün aynı maddesindeki gereklilikler yerine getirilmeden verilmiş, yani verilmiş olan Planlama Onayı da usüle aykırı verilmiştir. Planlama onayının usüle aykırı olması bir yana, Pazar Yeri projesi yapılırken de verilen planlama onayındaki koşullara uyulmamıştır.

Yani Açık Pazar Projesi;

-Derenin dibinde,

-Dereye müdahale edilmiş,

-Verilen Planlama Onayı usüle aykırı,

-Yapılan inşaat verilen planlama onayındaki koşullara uygun değildir.”