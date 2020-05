Covid 19 bir yana, ülke büyük mü büyük (!!!) sorunlarla çalkalanıyor. Önemli sorunlardan biri de Şeftali (!!!)…

Bir Türkiye TV kanalı, meşhur ‘Şeftali Kebabımızı’ tanıtmak (!!!) istemiş, yüzüne gözüne bulaştırmış. Kıbrıslı çok kızgın. “Her şeye eyvallah ama Şeftali’me dokundurmam” der gibi sanki.

***

Kıbrıs’ın nerede olduğundan bile habersiz olanların sayısı sanıldığından çok. Türkiye nüfusunun en az yarısı öyle aslında. Bilinenler de sınırlı… 1974’de Türkiye askeri müdahalede bulundu; kahramanca verilen bir savaş sırasında şehitler verildi; yok olmak üzere olan Kıbrıs Türk toplumu kurtarıldı; Kıbrıslı Türkler arasında, vatan hainleri, piçler, satılmışlar hatta Türkiye düşmanları da var… V.s. v.s. v.s. Ana başlıklar halinde bilinenler bunlar.

***

Genellemek haksızlık…Ama söylemeden atlamak da yanlış…

Adam, böbürlene böbürlene askerliğini Kıbrıs’ta yaptığını söylüyorsa ve ama ne askerliğini yaptığı yerin adını, ne de Kıbrıs adasının nerede olduğunu bilmiyorsa, geride söyleyecek bir şey kalıyor mu ?

Adama, Kıbrıs’ta olaylar hangi yıl başladı diye sorsan ‘1974’ diye cevap verecek…Geride söyleyecek bir şey kalıyor mu ?

Adam’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başşehri neresi diye sorsan “Girne” diyecek… Geride söyleyecek bir şey kalıyor mu ?

En ünlü köşe yazarlarından biri bile, 60’larda Denktaş’ın adaya paraşütle atladığını ve ama Rumlar tarafından yakalandığını yazıyorsa, geride söyleyecek bir şey kalıyor mu ?

Soracaklarının yüzde doksanına doğru cevap alamıyorsan, geride söyleyecek bir şey kalıyor mu ?

‘Şeftali’ ne ki ?

Foto-Montaj ve Sanat

Yazılara, farklı görüşlere, eleştirilere tahammülü olmayanların ‘ilgi alanı’ (!!!) hızla genişlemekte. Yeni akımda, listeye foto-montajlar da dahil edildi. Üstelik de “Sanat değildir…” yorumlarıyla.

Onlara göre Sanat ne ? Açıklasalar da biz de öğrensek bari.

***

Bu arada… Müzikle yakından ilgilenen bir kişi olarak çok ama çok gücüme gitti (!!!)… Müziği unuttular mı ne ?

Bence, aynı 60’lı yıllarda olduğu gibi, bazı şarkıcılar, bazı besteciler, bazı şarkılar da yasaklanmalı. Yasağa uymayanlar da mahkemelere sürüklenmeli. Karikatürün, foto-montajın, tiyatronun, müziğin vb. arkasına sığınarak “Sanat yapıyorum” diyerek ‘büyüklerimize’ sataşanlar da hapse atılmalı.

Velhasıl, herkes haddini bilmeli. Yazanı da , çizeni de, okuyanı da, söyleyeni de……

Sokak Ağzı

“Herşeyime dokundun dokunuyorsun. Şeftalime olsun dokunma.” (Neyir-Lefkoşa)

***

“Hoca konuştu, müjdeyi verdi, içimizi rahatlattı… Ramazanda, tecavüze uğrayan kadının orucu bozulmazmış. Haberiniz olsun.” (M.K.Soyal)

***

“Polisin bazan adam dövdüğünü duyduydum ama vatandaşın polis dövdüğünü ilk defa duydum. Ama bizim memleket zaten ilkler memleketi. Şaşırmadım.” (N.K.-Lefkoşa)

***

“Corona Virüsü sebep oldu anladık. Çevre ne kadar çok bana birşey olmaz diyen kahramanla dolu farkında mısınız ?” (Neriman)

***

“Tom Cruise uzay yolculuğuna çıkıyormuş. Rica etsek de Cem Yılmaz’ı da yanına alsa.” (Merih Çaydam)

***

“Milli Eğitim Bakanlığımızdan uzmanlar Show TV’ye şeftalinin nasıl yapıldığını anlatmışlar. Haberi okuyunca çok güldüm. Çok geç olmadan muluhiyayı da anlatsalar bari.” (Nesrin-Girne)

***

“YDÜ, Türkiye’ye solunum cihazı yardımında buılunmuş. Bizimkilere kaç tane bağışlanmış ? Bileniniz var mı ?” (Müfit Karaçam)

***

“Bazı işyerleri açıldı ama müşteri yok. Yollar sokaklar araba dolu ama dükkanlar boş. Böyle devam edecekse vay halimize.” (Doğan-Lefkoşa)

***

“Memleketi kurtarmak iddiasıyla iktidara gelen hükümet büyük hayal kırıklığı içinde. Corono onların da hayallerini yıktı. Yerlerinde olmak istemezdim doğrusu.” (Mehmet K.)

***

“Merakla bekliyorum acana Spielberg’in ET adlı filmi de yasaklanacak mı ülkemizde ?” (Şadi-Girne)

Anlayana

“İnsanları kandırmak, kandırıldığına inandırmaktan daha kolaydır.” (Oscar Wilde)