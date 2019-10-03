Şeflikten işletmeciliğe: Yemekleri tamamen el yapımı

GoodBites Restoran ve Bar’ın direktörü İbrahim Halil Yıldız, tamamen el yapımı olan ürünleri ile Dereboyu caddesi üzerinde üç senedir işletmecilik yapıyor. Önceden restoran şefi olarak çalıştığı çeşitli mekanlardan sonra, kendi yerini açmaya karar veren Yıldız, tecrübelerini paylaşıyor.

Dila ŞİMŞEK

GoodBites Restoran ve Bar’ın direktörü İbrahim Halil Yıldız, tamamen el yapımı olan ürünleri ile Dereboyu caddesi üzerinde üç senedir işletmecilik yapıyor. Önceden restoran şefi olarak çalıştığı çeşitli mekanlardan sonra, kendi yerini açmaya karar veren Yıldız, tecrübelerini paylaşıyor.

Yıldız ve Kıbrıslı eşi ile 2008’de Diyarbakır’da tanışmışlar, 2013’te Kıbrıs’a taşınma kararı almışlar.

“Tüm yiyecekleri ben hazırlıyorum, hepsi de tamamen el yapımı”

Türkiye’de bar işletmeciliği yaptığını ifade eden Yıldız, “Eşim ise akademisyenlik yapıyordu. Kıbrıs’ta işe başlaması takdirinde, buraya geleceğimiz konusunda anlaşmıştık. Sonrasında da tamamen yerleşme kararı aldık” diyor.

Dereboyu caddesi üzerindeki bir restoranda salon şefi olarak çalışmaya başladığını anlatan Yıldız, üç sene sonrasında artık kendi mekanını açmaya karar vermiş. “Böylelikle GoodBites’ı açtım. Tüm yiyecekleri ben hazırlıyorum, hepsi de tamamen el yapımı. Sadece bazı malzemeleri dışarıdan almamız gerekiyor” diye anlatmaya devam ediyor.

“Ekonominin kötüye gitmesi, sadece bizleri değil tüm kafe ve restoranları etkiledi”

Dereboyu caddesinin, eski canlılığına sahip olmadığına da değinen Yıldız, “Ekonominin kötüye gitmesi, sadece bizleri değil tüm kafe ve restoranları etkiledi. Tüketicilere de hak veriyorum aslında çünkü kazanılan maaşla geçinmek gerçekten çok zor. Kiralarımız pahalı, maliyetimiz yüksek, satın aldığımız ürünlerin fiyatı yüksek… Ne kadar fiyata zam yapmak istemesek de, olabildiğince az bir şekilde mecburen yansıtıyoruz” şeklinde konuşuyor. Dövizin kurunun değiştiğini hatırlatan Yıldız, bu sebeple kiranın aynı olsa da, ödenen miktarın arttığına dikkat çekiyor. “Verdiğimiz emeğin karşılığını artık alamıyoruz, minimum karla, işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz” diyor.

“Her şeye rağmen işimle çok mutluyum”

Yıldız sözlerine şöyle devam ediyor: “Her şeye rağmen işimle çok mutluyum. İnsanların bizi tercih etmesi, ellerimle yaptığım menüleri beğenmesi, güzel yorumlarda bulunması çekilen derde değiyor… Benim çok yükseklerde gözüm yok, kendi kendimizi geçindirmek, yemeklerimizin beğenilmesi benim için en büyük mutluluk”