Şefler Grıll House &Cafe Patısserıe

Zekai Altan

Şefler olarak hizmet veren iki mekân vardır. Aynı işletme. Ancak karıştırmamak gerekir. Biri Elektrik Kurumu karşısındadır. Burada yalnızca pastahane hizmetleri verilmektedir. İsim olarak da bilinmektedir. Birçok kişinin tatlılarını aldığı ve günün belirli saatlerinde de takıldığı bir yer. Hem arkadaş grupları hem de ailece gidilebilecek bir tatlı mekânı. Şefler Grill House and Cafe Patisserie de Sosyal Konutlar bölgesinde. Yeni bir bina. Burada hem restaurant hem de cafe hizmetleri verilmektedir. İki katlı. Alt kat ve üst kat da çok çağdaş ve modern bir biçimde dizayn edildi. Alt kat oldukça geniş ve pastahane bölümü ile restaurant bir arada. Sigara içilen bölüm ayrı. Burada küçük grupların alabileceği yemekler, doğum günü ve benzeri kutlamaları için oldukça ideal ve çok yönlü bir mekân. Mekânı daha da güzelleştiren diğer önemli bir unsur da temizliği ve işletmeciliği. Aile işletmesi. Çok yönlü hizmet veren bir mekân olmasına rağmen sanki evinizdeymişsiniz gibi hissedersiniz. Çok değişik tat ve lezzette vitrin buzdolaplarında sunulan tatlı ve pastalar görülmeye de tadılmaya da değer. Yanılmıyorsam Lefkoşa’da isim olarak bilinen bir iki pastahaneden biri. Restaurant hizmeti ise bu mekân içerisinde çok mükemmel bir biçimde veriliyor. Hem pastahane hem de restaurant atmosferini birlikte yaşayacağınız bir ortam.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü listesi de bu çağdaş mekâna uygun bir biçimde dizayn edildi. Renkli ve fotoğraflı bir mönü kartı. Her yemeğin fotoğrafları çekilmiş ve fiyatlandırılmış olarak takdim ediliyor. Yemeklerde kullanılan malzemeler de özetle açıklanmış. Tabii bu profesyonel yaklaşımın nedenlerinden biri de işletme sahibi Akay beyin eski Dome Otel şefi olması yanısıra eşi Hamide hanım, kızı Dilek ile oğlu Cemil’in aynı doğrultuda işlerini severek ve profesyonel bir anlayışla yürütmelerinden kaynaklanmaktadır. Benim ilk kitabımın önsözünü de Akay abi yazmıştı. Bana çok ciddi bir motivasyon verdi ve bu motivasyon bugüne kadar devam etti ve edecek. Burada mönüdeki yemeklerin sunumu ise mükemmel. Hangi mönüyü seçeceğiniz konusunda bile zorlanacağınız bir mönü listesi. Bu seçimden sonra verilen siparişlerden önce günün çorbası tavuk çorbasını giriş olarak alabilirsiniz. Sıcak ve güzel bir iştah açıcı. Mekâna gelen diğer konuklar arasında da hem yemek hem de tatlı yemeğe gelenlerin sayısı da az değil. Üst kat sakin, çok hoş müzik olarak da cd çalar. Ana yemek olarak mantar soslu tavuğu önerebilirim. Soğan, şarap, soya sosu, un, süt, tuz, az kari tozundan hazırlanır. Izgara edilmiş tavuk ve üzerinde de sosu. Garnitür olarak kızartılmış patates, haşlanmış havuç ve slice olarak doğranmış uzun salatalıkların yapıldığı küçük bohça içerisinde de salata. Çok hoş bir süsleme. İştahınızı da açıyor. Yemekten çok seyretmek bile keyf veriyor. Ancak bunu yemek keyfinizi daha da artıracaktır. Curry sosu da aynı garnitürlerden hazırlandı. Tavuk göğsü kullanılan curry sosta, curry sos, un, yumurta, galeta unu kullanıldı. Kızartma yapılan tavuk ile garnitürlerin tadı damak tadında. Tipik bir a la carte restaurant. Ve mönüler de genelde tavuk üzerine.

BAŞKENT’TE SEÇKİN BİR MEKÂN

Lezzetinden, servisine ve atmosferine kadar birçok unsur ve ayrıntının çok güzel ve hoş olduğunu söyleyebilirim. Eğer hem yemeğinizi hem de finalinizi aynı ortamda ancak ayrı atmosferlerde almak istiyorsanız Şefler Grill House and Cafe Patisserie’yi seçebilirsiniz. Bu güzel mekânda bütçenize ve damak tadınıza uygun alabileceğiniz mönüler sunulmaktadır. Başkent Lefkoşa’da kalitesi, lezzeti ve konukseverliği ile yemek keyfi alacağınız bir mekân. Haftada bir gün bile bu mekâna müdavim olabilirsiniz. Tarihe mal olacak bir mekân ve markadır ŞEFLER.

TEL: 225 57 88 - 0533 854 13 42 - 0533 834 06 50

ADRES: KEMAL AKSAY CAD. NO: 33 TAŞKINKÖY –LEFKOŞA

KAPASİTE:

İÇ ALAN: ALT KAT: 100/ ÜST KAT: 50

DIŞ ALAN: 50SERVİS SAATLERİ: 11.00-23.00

KAPALI GÜNLER: PAZAR