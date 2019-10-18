“Şefler Final’de” yeniden ekranda

Final Üniversitesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) işbirliğinde, geçtiğimiz yıl başlayan ve büyük ilgiyle takip edilen “Şefler Final’de” programı Cumartesi 12.30’da BRT1 HD ekranlarında yeni yayın dönemine başlıyor.

Final Üniversitesi, BRT ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilk sezonu yayınlanan bir diğer program “Genç Şefler Final’de” liseler arası yemek yarışması ise yeni yayın döneminde, 2020 yılının ilk aylarında ekranlara gelecek.

Kıbrıs’a ait yemek kültürünü ve dünya mutfaklarını tanıtıp aşçılık mesleğini gençlere sevdirmek amacıyla geçtiğimiz sezon BRT 1 ekranlarında başlayan “Şefler Final’de” ve “Genç Şefler Final’de” programları, yeni yayın döneminde de ekranlarda olacak. Çekimleri Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda yapılan her iki program da BRT 1 HD kanalında yayınlanacak.

Ünlü şefler “Şefler Final’de” programında hünerlerini sergiliyor

Geçtiğimiz sezon boyunca yayınlanan, yaz döneminde de tekrar programlarıyla ekranda olan “Şefler Final’de” yeni yayın dönemi bu Cumartesi saat 12.30’da BRT1 HD ekranlarında başlıyor.

Ünlü şeflerin mutfağa girerek birbirinden farklı yemek tarifleri verdiği program her hafta Cumartesi günleri 12.30’da ekranlara gelecek. Programda izleyenlere yine Kıbrıs ve dünya mutfaklarından farklı lezzetlerin tarifleri uygulamalı olarak tanıtılacak.

Liseler yine Final Üniversitesi mutfağında yarışacak

Final Üniversitesi, BRT ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın işbirliğiyle hazırlanan ve geçtiğimiz sezon büyük ilgiyle takip edilen “Genç Şefler Final’de” liseler arası yemek yarışması da yeni sezonda devam edecek. Geçtiğimiz sezon Mağusa Ticaret Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi ekiplerinin katıldığı ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin büyük finalde birinci olduğu yarışma programı bu sezon da büyük heyecana sahne olacak.