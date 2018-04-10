Şefik'ten 'Hukuk Komisyonu Yasası'na vurgu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis çalışmalarının her zaman yargı ile paralel şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, bu dönemde de aynı çerçevede birlikte çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

Uluçay,Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’i kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Yüksek Mahkeme Yargıcı Ahmet Kalkan, Meclis Genel Koordinatörü Emine Sarı ve Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.

Kabulde ilk sözü alan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Uluçay’a yeni görevi nedeniyle başarılar diledi ve yeni dönemin hayırlı olmasını, bu dönemde Meclisten güzel yasaların çıkması temennisinde bulundu.



Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Meclis’te bekleyen birçok yasa olduğunu anımsatan Şefik özellikle “Hukuk Komisyonu Yasası”nın bunlar içinde en önemli konumda olduğuna dikkati çekti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Geçmiş dönemde seçim yasasının hazırlandığına işaret ederek, “Hazırlanan yasa çerçevesinde seçim, sizlerin çalışmaları ile başarıyla gerçekleşmiştir. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yasanın ülke adına bir ilk olduğunu söyleyen Uluçay, yasada yasama anlamında bir takım eksiklikler olabileceğini bunların düzeltilmesi için de yeni dönemde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Uluçay, geçen dönem “Hukuk Komisyonu” oluşması adına yapılan taslak çalışması olduğunu anımsatarak, bu dönemde bu çalışmanın yeniden ele alınacağını ve bu konuda da bütçe görüşmelerinde milletvekillerin de destek verdiğinin görüldüğünü söyledi.

Başkan Uluçay, bugüne kadar kurumlar arası yürütülen işbirliğinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanç belirterek, ziyareti nedeniyle Şefik’e teşekkür etti.