Seferberlik! (Laf yerine iş)

15, 21, 24, 26, 27.

Seç bu yaşlardan birini, öl!

Ya da hayatı değiştir.

7 ayda 7 gencini toprağa verdi bu ülke.

İsyan etmeliyiz buna!



* * *



Çok konuşuyor, az eyliyoruz.

Suçluyor, çözüm üretmiyoruz.

Bir başkasına sorumluluk yüklüyor, bir ötekini yargılıyor, kendimizi beğenmişlikte boğulurken, canlarımızı yitiriyoruz.



* * *



Şimdi yine “söz” çoğalacak.

Oysa!

Çözüm istiyoruz.

Laf yeter!



* * *



“Acil eylem planı” çıkaralım.

Ve her kim sorumluluk üstlenmez, her kim sonuç üretmezse dünyayı başlarına yıkalım.



* * *

1- YOLLAR berbat.

Yol yapamıyoruz, paramız az, kaynak olsa da beceremiyoruz. Yeni asfaltlanmış yollar dahi çöküyor, yarılıyor, dökülüyor.



a) “Yol standartları”nı yeniden yazalım.

b) Asfalt dökmeyi beceremeyen şirketleri listeleyelim, yargılayalım.

c) “Ölüm kavşakları”nı tek tek saptayalım ve yeniden planlayalım.

d) Ana yola doğrudan giriş yapan otel, akaryakıt istasyonu, market gibi kalabalık işletmelere süre sınırı getirerek “servis yolu ve kaynaştırma şeridi” düzenlemesini kural yapalım. Olmadı bu yolları kapatalım.



* * *



Söz değil eylem, diyorum.



* * *



Yollar berbat!

O zaman “yavaşlamalıyız.”

O zaman TRAFİK POLİSİ kadrosunu ikiye katlamalıyız.

Polisin çok daha fazla denetim ve devriye ile trafikte etkin olmasını başarmalıyız.



* * *



2- EHLİYET SİSTEMİNİ derhal değişmeliyiz.

Öyle çok da akıl yürütmeye gerek yok.

Artık biliyoruz ki dünyanın en akıllısı biz değiliz.

Trafik yol güvenliğinde en iyi ülke hangisiyse, buradaki “Ehliyet Sistemi”ni alalım,

uygulayalım.

Uzatmadan...

Evelemeden...

Gevelemeden...



* * *



3- Cep telefonu kullanımına hemen, derhal, şimdi CAYDIRICI cezalar getirmeliyiz.

4- “Ehliyetsiz çocuklara” araç verenlere bedel ödetmeliyiz.

Eğitim, ödül, ceza daha pek çok başlık var.

Dedim ya, önce ve hemen “Acil Eylem Planı” ve sonra “Trafik Politikası” şart.

Sözden yorulduk, yeter.

İş yapalım.

“Kimi değiştirdik” yerine, “Neyi değiştirdik” anlatalım.

Ayağa kalkalım.