Sefaoğlu 15 ay hapis yatacak

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye 28 gram Hintkeneviri ithal ederek yakalanan Fatih Terim Sefaoğlu, yargılandığı uyuşturucu ithal’, ‘tasarruf’ ve ‘verme’ suçlarından suçlu bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın bugünkü karar oturumunda, Başsavcılık adına Savcı Attila Enver Etkin ve sanığın avukatları hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi.

Sağer, sanığın hem içmek hem de satmak için hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanığın ithal ettiği uyuşturucu maddelerden 300 TL karşılığında iki kişiye sattığını belirtti. Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu suçlarının son 10 yılda 9 kez ağır ceza mahkemesinin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.