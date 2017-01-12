SeeD Kıbrıs Anketi

İki toplumlu Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), Güvenlik Diyaloğu Projesi kapsamında, adanın her iki tarafında yaptığı kamu oyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Adanın her iki tarafından 1500 kişi ile toplamda 3000 kişinin katılımı ile yapılan araştırma, önemli sonuçlar otaya koydu.

İki toplumlu Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nin (SeeD), Güvenlik Diyaloğu Projesi kapsamında, adanın her iki tarafında yaptığı kamu oyu araştırmasının sonuçları, BARIŞ SÜRECİNİN sonuç getireceğini ümit edenlerin oranının her iki toplumda da düşük olduğunu ancak, sürecin başarılı olmasını arzu edenler oranınınsa YÜKSEK olduğunu ortaya koydu…

Çalışmaya göre, Kıbrıslı Rumların % 84’ü Türkiye’nin garantörlüğünü kabul edilemez bulurken, Kıbrıslı Türklerin yüzde 69’u Türkiye’nin garantör olması istiyor.

OLASI REFERANDUM…

Araştırmaya göre, olası bir referandum durumunda Kıbrıslı Türklerin % 21’i ‘kesinlikle evet’ oyu vereceğini açıklarken aynı oran Kıbrıslı Rumlarda %23 olarak dikkat çekiyor.

Aynı soruya ‘kesinlikle hayır’ diye cevap veren Rumların oranı % 32 olurken, Türklerin ise % 17’si kesinlikle hayır oyu vereceğini belirtti.

Aynı soruda ‘şu an için evet ama hayır da diyebilirim’ diyen Kıbrıslı Türklerin oranı yüzde 23 olarak ortaya çıkarken, Kıbrıslı Rumların sadece yüzde 15’i aynı cevabı verdi. Yine bu soruyla ilgili Kıbrıslı Türklerin yüzde 24’ü kararsız olduğunu söylerken bu oran Kıbrıslı Rumlarda yüzde 18 olarak ortaya çıktı.

BARIŞ SÜRECİNİN sonuç getireceğini ümit edenlerin oranının her iki toplumda da DÜŞÜK olduğunu ancak, sürecin başarılı olmasını arzu edenleri oranı YÜKSEK

Müzakerelerden olumlu sonuç beklentisi çok düşük…

Çalışmaya göre sürecin başarıyla sonuçlanmasını isteyen Kıbrıslı Türklerin oranı % 48 olurken, Kıbrıslı Rumlarda bu oran % 53 olarak.

Müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkacağına inanan Kıbrıslı Türklerin oranı SADECE YÜZDE 16 olarak dikkat çekerken Kıbrıslı Rumların bu konudaki oranı ise %23.

Çalışmaya göre, olası referanduma Kıbrıslı Türklerin %21’i, Kıbrıslı Rumlar’ın da % 23’ü ‘KESİNLİKLE EVET’ diyor… Aynı soruya ‘KESİNLİKLE HAYIR’ diye cevap veren Kıbrıslı Rumların oranı % 32 olurken, Kıbrıslı Türklerin oranı ise % 17…

Kıbrıslı Rumların % 84’ü Türkiye’nin garantörlüğünü kabul edilemez buluyor…

Kamuoyu araştırmasında garantiler ve güvenlik konularında iki tarafın yanıtları arasında ciddi farklılıklar dikkat çekiyor.

Çalışmaya göre, Kıbrıslı Rumların % 84’ü Türkiye’nin garantörlüğünü kabul edilemez bulurken, Kıbrıslı Türklerin yüzde 69’u Türkiye’nin garantör olması istiyor. Yunanistan’ın garantörlüğü isteyen Kıbrıslı Rumların oranı ise % 42. Kıbrıslı Türkler arasında Yunanistan’ın garantör olmasını kabul edilebilir bulanların oranı ise % 34 oldu.

Araştırmaya göre Kıbrıslı Rumların % 76’sı garanti anlaşmalarının aynen devamını ‘güvensiz’ bir durum olarak görürken, Kıbrıslı Türklerin sadece % 33’ü bunu ‘çok güvenli’ buluyor.

Güvenlikte UÇURUM!

Kıbrıslı Türklerin yüzde 34’ü ise garanti anlaşmalarının devamını ‘güvensiz’ bir durum olarak görüyor.

Kıbrıslı Rumların yüzde 83’ü adadaki tüm Türk ve Yunan askerlerinin ayrılmasını çok güvenli bir durum olarak görürken, aynı oran Kıbrıslı Türklerde yüzde 18’de kalıyor.

Kıbrıslı Türkler, Türk Askeri’nin şu andaki İngiliz Üsleri’ne benzer bir üssü olmasını %59 oranında daha güvenli buluyor. Kıbrıslı Rumlar ise bunu %81 oranında güvensiz buluyor.

Kıbrıslı Rumlar aynı zamanda %84 oranında, şu anki İngiliz Askeri Üsleri statüsünde hem Türk, hem de Rum askerinin adada bir üssü olmasını istemiyor.

Kıbrıslı Türkler genelde, normal yaşantılarına devam edecekleri herhangi bir çözüme olumlu bakıyor…

Kıbrıslı Rumlar’ın %66’sı TEK DEVLET, Kıbrıslı Türkler’in %70’si AB içerisinde yer alan İKİ DEVLET eğiliminde. Kıbrıslı Türklerin %68’si TEK DEVLETİ tahammül edilebilir bulurken, aynı zamanda %92’si İKİ DEVLET’i tatmin edici buluyor.

Kıbrıs’ın her iki yanında da ikinci tercih olarak İKİ BÖLGELİ, İKİ TOPLUMLU FEDERASYON yer alıyor.

Kıbrıslı Türkler genelde, normal yaşantılarına devam edecekleri herhangi bir çözüme olumlu bakıyorlar.

Olası referanduma Kıbrıslı Türklerin %21’i, Kıbrıslı Rumlar’ın da % 23’ü ‘KESİNLİKLE EVET’ diyor… Aynı soruya ‘KESİNLİKLE HAYIR’ diye cevap veren Kıbrıslı Rumların oranı % 32 olurken, Kıbrıslı Türklerin oranı ise % 17…

Kıbrıslı Rumların % 84’ü Türkiye’nin garantörlüğünü kabul edilemez bulurken, Kıbrıslı Türklerin yüzde 69’u Türkiye’nin garantör olması istiyor. Yunanistan’ın garantörlüğü isteyen Kıbrıslı Rumların oranı ise % 42.

BARIŞ SÜRECİNİN sonuç getireceğini ümit edenler her iki toplumda da AZ… Ancak, sürecin başarılı olmasını arzu eden ÇOK…