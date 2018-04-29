Seden Tunççağ: Hiçbir hesaba kitaba uymaz…

(LTB Dış İlişkiler Personeli)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sabırlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Organizasyon şirketi kurardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gerçekleştirmek istediğim planlarım

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Eğitim için yurt dışına gitmemek

En büyük sevincim… Ailem

Hayatımın dönüm noktası… Babamın vefatı

Beni en çok etkileyen yazar… Can Dündar – Hakan Günday

Başucumdaki kitap… Martı

En keyif aldığım müzik… O anki duygularıma iyi gelen her şeyi dinlerim ama genellikle alternatif rock.

En son izlediğim film… Eskilerden tekrar izlediğim “Babil”

Kendim için son aldığım şey… Coldplay CDsi

Dolabımdaki en gereksiz şey… Atmaya kıyamadığım bazı eski kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sevdiğim bir grup veya sanatçının konser bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Gereğinden fazla empati yapmam

Kendimde beğendiğim özellik… Vicdan ve merhamet sahibi olmam

Olmasa da olur… Hayata negatif bakan insanlar

Olmazsa olmaz… Huzur

En iyi yaptığım yemek… Yemekten çok tatlı, Şekerpare, kızarmış dondurma

Hayalimdeki dünya… Tüm çocukların eşit şartlarda büyüyebildiği bir dünya

Aşk benim için… Hiçbir hesaba kitaba uymaz,

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sezen Aksu

Görmek istediğim yer… Kuzey Işıkları

Mutlaka yapmak istediğim… Yamaç Paraşütü

Son olarak söylemek istediklerim… Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç ol... Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı, nasıl ki çömleği ayakta tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zannı değil hiç'lik bilincidir. H.Z. Mevlana