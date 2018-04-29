Seden Tunççağ: Hiçbir hesaba kitaba uymaz…
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(LTB Dış İlişkiler Personeli)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sabırlı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Organizasyon şirketi kurardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gerçekleştirmek istediğim planlarım
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Eğitim için yurt dışına gitmemek
En büyük sevincim… Ailem
Hayatımın dönüm noktası… Babamın vefatı
Beni en çok etkileyen yazar… Can Dündar – Hakan Günday
Başucumdaki kitap… Martı
En keyif aldığım müzik… O anki duygularıma iyi gelen her şeyi dinlerim ama genellikle alternatif rock.
En son izlediğim film… Eskilerden tekrar izlediğim “Babil”
Kendim için son aldığım şey… Coldplay CDsi
Dolabımdaki en gereksiz şey… Atmaya kıyamadığım bazı eski kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sevdiğim bir grup veya sanatçının konser bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Gereğinden fazla empati yapmam
Kendimde beğendiğim özellik… Vicdan ve merhamet sahibi olmam
Olmasa da olur… Hayata negatif bakan insanlar
Olmazsa olmaz… Huzur
En iyi yaptığım yemek… Yemekten çok tatlı, Şekerpare, kızarmış dondurma
Hayalimdeki dünya… Tüm çocukların eşit şartlarda büyüyebildiği bir dünya
Aşk benim için… Hiçbir hesaba kitaba uymaz,
Onunla çok tanışmayı isterdim… Sezen Aksu
Görmek istediğim yer… Kuzey Işıkları
Mutlaka yapmak istediğim… Yamaç Paraşütü
Son olarak söylemek istediklerim… Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç ol... Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı, nasıl ki çömleği ayakta tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zannı değil hiç'lik bilincidir. H.Z. Mevlana