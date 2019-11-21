Sedef Hastalığı Nedir? Sedef Hastalığı Belirtileri, Nedenleri ve Tedavileri

Sedef Hastalığı Nedir?

Sedef hastalığı, iltihaplanma ve cilt sorunlarına neden olan, kronik, otoimmün bir deri hastalığıdır. Normal, sağlıklı cilt hücrenin artması ayda bir kez görülür, ancak sedef hastalığınız olduğunda cilt hücreleri çok hızlı yükselir ve aslında birbirlerinin üstüne yığılır. Uygun bir sedef hastalığı diyeti tedavisi planını izleyerek bu durumla mücadele edebilirsiniz.

Sedef hastalığı bağışıklık sisteminde başlayan ve T hücresi adı verilen beyaz kan hücresi türüdür. Sedef hastalığınız olduğunda, T hücreleri yanlışlıkla harekete geçirilir ve aşırı aktif hale gelir ve sağlıksız şişme ve cilt hücrelerinin hızlı yükselmesine neden olur.

Cilt hastalıkları alanında önemli bir dermatoloji odağı olan sedef hastalığı belirtileri, sedef hastalığının biçimine göre değişiklik gösterebilir. Sedef hastalığı sadece sinir bozucu bir deri hastalığıdır, ancak psoriatik artrit(sedefe bağlı artrit), tüm sedef hastalarının yaklaşık yüzde 30’unu etkileyen eklem iltihaplanmasına neden olabilir.

Konvansiyonel sedef hastalığı tedavisi işe yarabilir, ancak çoğu kez geçici bir düzelme olup sorunun özüne inilmez. Sedef hastalığında birçok doğal ilaç kullanılabilir.

Sedef Hastalığında Diyet neden bu kadar önemli?

Çalışmalar bağırsak geçirgenliğinin veya sızıntılı bağırsak sendromunun sedef hastalarında çok yaygın olduğunu göstermiştir. Doğru yiyecek seçimleri yapmak, sedef hastalığında ciddi farklar yaratabilir. Ulusal Sedef Hastalığı Vakfı’nın dediği gibi, “Mutlu diyet, mutlu yaşam”

Sedef Hastalığı Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

En yaygın Sedef Hastalığı belirtileri, özellikle plak sedef hastalığı olan kişilerde görülür.

Sedef Hastalığı Belirtileri

Bazen gümüş veya beyaz olma eğiliminde olan bir kabuklu tabaka ile kaplanmış kırmızı deri plakları.

Gevşek cilt veya lezyonlar hassas, kaşıntılı ve ağrılı olabilir.

Kafa derisi üzerinde kepek.

Çatlak, renksiz ciltler kolayca kanar ve çürür.

Parmak ve ayak tırnaklarında renk değişikliği veya ayak tırnağında mantar oluşumu.

Tırnak yataklarından ayrılan ve ağrılı veya kanayan tırnaklar.

Sedef hastalığı olan birçok kişi utanmadan ve cildi üzerinde umutsuz hissetmekten dolayı duygusal sıkıntılar çekerler.

Hastalık genellikle dirseklerde, bacaklarda, kafa derisinde, belde, yüzde, avuç içinde ve ayak tabanında bulunur. Bununla birlikte, el tırnakları, ayak tırnakları, cinsel organlar ve ağız içi gibi diğer yerlerde de ortaya çıkabilir. Sedef hastalığı kafa derisini %50 oranında etkiler. Bu da hastaların en çok çekindikleri durumdur.

Çoğu doktor sedef hastalığının neden kaynaklandığından emin değildir, ancak birçok doktor katkıda bulunan doğal faktörleri tespit etmiştir.

Sedef Hastalığın nedenleri

Aşırı aktif bağışıklık sistemi (sedef hastalığı bir otoimün hastalıktır)

Kötü beslenme

Anormal ince bağırsak geçirgenliği

Dermis (alt deri) ve epidermiste(üst deri) artan sayıda T kan hücresi

Protein sindirimi güçlüğü.

Duygusal stres

Hormonal değişiklikler

Genetik

D vitamini eksikliği

Kötü karaciğer fonksiyonu

Sedef hastalığının üstesinden gelmek istiyorsanız, sağlıklı bir diyet izlemelisiniz.

Geleneksel Tedavi ve Doğal Tedaviler

Sedef hastalığının, vücudun kendi dokusunu yanlış olarak algıladığı ve kendisine saldırdığı bir otoimmün hastalık olduğu düşünülmektedir.

Konvansiyonel tedavi söz konusu olduğunda, doktorlar durumunuzun ne kadar ciddi olduğunu, sedef hastalığının türü ve sedef hastalığının boyutlarını dikkate alır. Doktorlar, eğer etkili değilse, kötü bir reaksiyon geçiriyorsa ya da birlikte çalışmayı engellemiyorsa, alternatif tedavileri de uygularlar.

Konvansiyonel tedavi sıklıkla zordur ve şu anda en yaygın ilaçlar retinoidler veya immünosüpresan ilaçlardır. İkincisi sıklıkla steroid tedavisinde etkili olsalar bile yan etkileri bulunan steroidler veya siklosporindir.

Topikal tedavi çok yaygındır ve sorunlu bölgelere bir krem ​​veya merhem uygulamayı içerir. Diğer bir konvansiyonel seçenek, güneşten doğal ultraviyole ışık ve suni ultraviyole ışığı kombinasyonunu kullanan ışık terapisi, ayrıca fototerapi olarak adlandırılır. PUVA, cildi daha açık ışığa ve ultraviyole A ışığına maruz bırakan bir ilacın kombinasyonunu kullanan hafif terapi tedavisinin bir formudur.

Hastalık şiddetli olduğunda, doktorlar genellikle reçeteli ilaçlar veya bir atış yoluyla verilen ilaç anlamına gelen sistemik tedaviyi kullanırlar. Sedef hastalığı için kombinasyon tedavi de uygulanır bunlar, topik, fototerapi ve sistemik tedavinin bir arada kullanılmasıdır; bunların hepsi, doğal tedaviler olmadıkları için yan etkilere sahiptir.

Sedef Hastalığı Doğal Tedavi Seçenekleri

Doğal veya bütünsel tedavi, sorunun kökünü kazmayı amaçlar. Birçok kişi için anti-inflamatuar gıdaları sedef hastalığı perhizi ile birlikte uygularlar ve bu hastalığı tedavi etmenin en iyi yollarından biridir.

Araştırmalar, yıllardır sedef hastalığının gelişmesinde bağırsak yapısı ve fonksiyonları arasındaki bağlantıya bakmaktadır. Bazı uzmanlar sedef hastalığının, özellikle duodenum ve jejunum arasındaki alanda bağırsak permeabilitesinden (geçirgenlik) kaynaklandığına inanmaktadır.

Sonuç olarak, vücut cilt yoluyla toksinleri yok etmek istiyor. Sedef, vücudun kendisini temizlemeye çalıştığı çaresiz girişimini temsil eder.

Sedef Hastalığı ile mücadeleye yardımcı olabilecek bazı doğal yollar şunlardır:

Stresi Azaltın

Stresin sedef hastalığında da önemli bir rol oynadığı biliniyor, zihin-beden terapileri ve stres yönetimi gerçekten sedef hastalığının iyileşmesine yardımcı olabilir.

Dua, meditasyon ve hipnoz da yardımcı olabilir. Çalışmalar, terapi almadan önce meditasyon yapan kişilerin tek başına ışık terapisi gören insanlara göre daha iyi sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir.

Egzersiz ve Su

Çok basit gelebilir, ancak bol miktarda su içmek ve egzersiz yapmak sedef hastalığı tedavisi için kolay ve etkili iki yöntemdir. Banyo yapmaya gelince, kesinlikle sıcak ve aşırı su kullanmamalısınız, çünkü bu cildinizi daha da kurutabilir ve kızartabilir.

Deniz tuzları içeren ılık bir banyo, yaklaşık 15 dakika boyunca Epsom tuzu (Magnezyum Sülfat) veya yulaf ezmesi ile duş almak sakinleşmeye kaşıntıya yardımcı olabilir.

Banyodan veya duştan çıktıktan sonra derinize nemlendirici uygulamalısınız, cildinizi nemli tutmanız hastalığın sakinleşmesine ve iyileşmesine yardımcı olur.

Tabiata Dayalı Topikal Çözümler

Oregon üzümü kremi, avokado ve vitamin B12 kremi ve aloe vera kremi: sedef üzerinde olumlu etkilere sahip olan üç doğa bazlı topikal ilaçtır. Araştırmalar, Oregon üzüm özütü içeren homeopatik bir krem ​​olan Reliéva’nın hafif-orta dereceli sedef hastalarında etkili ve iyi tolere edildiğini göstermiştir.

Erken araştırmalar, avokado yağı ve B12 vitamini içeren patentli bir kremin sedef hastalığı semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir. Birçok çalışma, yüzde 0.5 aloe vera özütü içeren bir kremin, hiçbir olumsuz yan etkisi olmayan bir plasebo grubundan üstün olduğunu göstermiştir.

Homeopati ve Diğer Alternatif Tedavi Yöntemleri

Homeopati

Homeopati, sedef hastalığı tedavisi için gösterilen başka bir doğal tedavi yöntemidir. Çalışmalar, hastalara homeopatik tedavi uygulandığında, semptomların ve genel yaşam kalitesinin iyileşmesinde etkili olduğunu göstermiştir.

Çin Tıbbı

Akupunktur ve Çin tıbbı sedef hastalığı olan insanlara yardımcı olabilir. Çin tıbbında sedef, kan durgunluğundan kaynaklanan sağlık sorunları olarak görülür.

Bir Çin tıbbı doktorunun reçete edeceği bitkiler arasında zerdeçal, cevdar(zencefile benzer), dang gui(melek otu), kırmızı şakayık ve sarsaparilla bulunur. Sedef hastalığına bağlı kaşıntıyı hafifletmek için Dittany(geyik otu), sofora ve tribulus(demir dikeni) da kullanılabilir.

Ayurvedik Tıp

Ayurvedik tıbba merakınız varsa, vücuda detoks yapmaya yönelik bitki bazlı ilaçlar ve beslenme değişiklikleri içeren Panchakarma terapisini de deneyebilirsiniz. Vejetaryen bir diyet de sıklıkla önerilir. Panchakarma tedavileri ghee (saf yağ) ve ilaçlı lavmanlar içerir.

Sedef Hastalığı Diyeti

Hastalıkta diyet çok önemlidir. Sızdıran bir bağırsağınız varsa, kısmen sindirilmiş protein ve yağ bağırsak astarınıza sızarak kan dolaşımına doğru ilerleyebilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Onarılmadan bırakılırsa, sedef hastalığı gibi depresyon, anksiyete, migren baş ağrısı, kas ağrısı ve kronik yorgunluk gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çalışmalar, anormal ince bağırsak geçirgenliği ile sedef hastalığı arasında bağlantı olduğunu göstermiştir. Bir sedef hastalığı diyeti, bağırsaklarınızı iyileştirmenize yardım eder, bu da sedef hastalığınızın yanı sıra psoriyal artirit ile acı çekmenizi de sona erdirebilir.

Sedef Hastalığında Beslenme

Doğal olarak sedef hastalığından nasıl kurtulacağınızı merak ediyor musunuz?

Beslenmeniz sağlığınızın temelini oluşturur ve sedef hastalığında da farklı değildir. Beslenmeniz aktif hastalık için sadece bir tedavi değil, aynı zamanda yeni başlayan sedef hastalığını önlemenin bir yoludur.

Hastalığının doğal tedavisi söz konusu olduğunda bunlar düzenli olarak tüketilecek en iyi gıdalardır. Antienflamatuar gıdaları ne kadar çok tüketirseniz iyileşme o kadar çabuk gerçekleşir.

Probiotik gıdalar

Probiyotiklerden yüksek gıdalar sindirimi destekler, inflamasyonu azaltır ve bağışıklığı güçlendirirler. Kefir gibi organik, çiğ ve fermente sütleri ve yoğurtları tercih edin..

Probiyotiklerin konvansiyonel tedaviye yanıt vermeyen inatçı sedef hastalığını temizleyen pek çok örnekleri vardır.

Topikal tedaviye cevap vermeyen bir hastada yaklaşık 10 yıl boyunca sedef vardı. Probiyotik alımından sonra hastada ciddi değişiklikler oldu.

Yüksek Lifli Gıdalar

Yüksek lifli gıdaların alımını arttırarak, sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlayıp, kabızlıktan kaçınıp, detoksifikasyon işlemlerinizi daha kolay yapmanıza yardımcı olabilirsiniz. Meyve, sebze, kuru yemişler, bakliyatlar ve tohumların tamamı lif bakımından zengindir.

Antioksidanlardan Yüksek Gıdalar

Lif bakımından zengin gıdaların sırasına benzer şekilde, antioksidan bakımından yüksek gıdalar sebzeler, meyveler, otlar, bakliyat ve kuruyemişlerdir.

Antioksidanlar söz konusu olduğunda listenin başında gelen bazı besinler arasında goji berry, yaban mersini, ceviz, kişniş ve Meksika fasulyesi yer alır. Antioksidan tüketimi özellikle önemlidir, çünkü sedef hastaları kanser ve kalp rahatsızlığı açısından daha büyük bir risk altındadır.

Çinko Oranı Yüksek Gıdalar

Çinko cildin sağlıklı kalması için kritik önem taşır. Bazı araştırmalar çinkonun sedef hastaları için ağrı ve eklem şişmelerini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Çim kaynatılmış sığır eti, kuzu eti, kabak çekirdeği, kefir ve nohut büyük çinko kaynaklarıdır.

A Vitamini Yüksek Yiyecekler

Turuncu, sarı ve koyu yapraklı yeşil sebzeler. Bunları günlük beslenmenize ekleyerek, cildin iyileşmesi için kritik olan A vitaminini arttırırsınız. A vitamini bakımından iyi kaynaklar, kavun, havuç, mango, domates, lahana, karalahana ve karpuzdur.

Yabani Yakalanan Balık (Çiftlik Balığı Olmayan)

Somon, uskumru, ringa balığı ve sardalya gibi balıklar, hem sedef hastalığını iyileştirmenin anahtarı olan Omega-3 yağ asitleri hemde D vitamini açısından mükemmel kaynaklardır.

D vitamini klinik olarak sedef hastalığı ile mücadelesi kanıtlanmıştır. Sedef hastalığınız varsa, balık, et ve konvansiyonel süt ürünlerinden ziyade hayatınızdaki yeni lider protein olmalıdır.

Araştırmalar, daha az protein açısından zengin gıdaların, özellikle etlerin ve süt ürünlerinin yemesinin sedef hastalığının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Çiğ Süt

Çiğ süt geleneksel sütten daha sağlıklı bir seçimdir. D vitamini ve enzimler açısından zengin süt ürünleri sedef hastalığına tedavi edici olabilir.

Bitkiler ve baharatlar

Otlar ve baharatlar anti-inflamatuar ve antioksidan içerirler. Curcumin, zerdeçal olarak bilinen baharatın etken maddesi olan güçlü sağlık özellikleri ile bilinir.

2012’de yapılan bilimsel bir derlemede, zerdeçalın sedef hastalığı lezyonlarının başlamasında ve devamında önemli bir rol oynadığı bilinen TNF sitokin ifadesini değiştirebilme yeteneği özellikle belirtilmiştir.

Zerdeçal hastaların sedef hastalığını ve psoriatik artrit (sedefe bağlı artrit) parazitlerini en aza indirgemede yararlı olabilir. Bu baharatı gıdalarınıza özgürce ekleyebilirsiniz.

Aloe Vera

Topik olarak ve dahili olarak kullanılır, aloe vera vücuda, özellikle de sindirim sistemine ve cilde karşı çok rahatlatıcıdır.

Sedef hastalığı diyetindeyken, işlenmiş gıdalar, basit şekerler, alkol, geleneksel süt, geleneksel etler, hidrojen yağlar ve kızarmış gıdalardan kesinlikle kaçınmalısınız. Ayrıca kafein alımını düşük tutmalısınız. Bazı hastalar için glütensiz bir diyet belirtileri iyileştirmeye yardımcı olur.

Siz veya doktorunuz gluten alerjiniz veya başka herhangi bir gıda alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, gıda alerjisi testleri veya eliminasyon diyeti, beslenmeniz de neyin önüne geçmeniz gerektiğine rehberlik etmeye yardımcı olabilir.

Takviyeler ve Bitkisel Yağlar

Hastalıkta beslenmenin çok önemli olduğu gibi, takviyeler de hastalığın geçmesinde çok yardımcı olabilir.

Bunlar, sedef hastalığının dahili tedavisinde tavsiye edilen en iyi beş takviyedir:

Sedef Hastalığı için en iyi takviyeler

Hidroklorik asit

Balık Yağı

D3 vitamini

Süt Dikeni

Probiyotikler

Hidroklorik asit

Hidroklorik asit: (yemek başına 1-3 kapsül)

Protein sindirimine yardımcı olur ve hastalığın şiddetlenmesi azaltır.

Balık Yağı

Balık yağı: (günlük 1.000-2.000 gram)

Balık yağı anti-inflamatuardır ve sedef hastalığının iyileşmesine yardımcı olabilir.

D3 vitamini

D3 vitamini: (günlük 5,000 IU)

Düşük D vitamini seviyeleri sedef hastalığı ile ilişkili olabilir.

Süt Dikeni

Süt dikeni: (günde üç kez 250 miligram)

Süt dikeni karaciğer detoksifikasyonuna yardımcı olur ve hücresel büyümeyi azaltır.

Probiyotikler

Probiyotikler: (günlük 50 milyar ünite)

Probiyotikler iyi bakterileri artırarak ve kötü bakterileri dışarı atarak sindirimi geliştirir. Sindirim sorunları sedef hastalığına bağlıdır.

Bonus İpuçları:

Belirtileri azaltmak için diğer doğal ilaçlar arasında temizlik, kemik suyu, vitamin B12 ve sindirim enzimleri yer alır. Ayrıca, günde 20 dakika güneş ışığı almak doğal olarak D vitamini seviyesini iyileştirebilir.

Sedef Hastalığı için en iyi Bitkisel Yağlar

Çay ağacı, lavanta, frankincense(buhur), mür ve sardunya esansiyel yağları sedef hastalığına iyi gelen uçucu yağlardır, iltihaplı cildi rahatlatabilir ve iyileşme sürecini destekleyebilir.

Çay Ağacı Yağı

Lavanta Yağı

Frankincense

Mür Yağı

Gül Damlası Yağı (Geranium)

Hindistan Cevizi Yağı

Çay Ağacı Yağı

Hastalığınız için çay ağacı yağı kullandığınızda, iltihaplanmayı azaltırken bağışıklık sistemini de çalıştırır ve cildinizin sağlıklı bir hale gelmesini teşvik ederek enfeksiyonu önlersiniz. Bilimsel araştırmalar çay ağacı yağı sedef hastalığını azaltıcı etkileri olduğunu doğruladı.

Lavanta Yağı

Sakinleştirici ve antienflamatuar özellikleriyle, cildi rahatlatmaya ve aynı zamanda yeni cilt oluşumunu ve iyileşmesine yardımcı olur.

Frankincense

Antiseptik, anti-bakteriyel, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliğe sahip olan frankincense yağı, inatçı sedef yaralarını rahatlatmaya yardımcı olur.

Mür Yağı

Sedef hastalığın da çatlamış, sivilceli ve yaralı cildi iyileştirmede etkilidir.

Gül Damlası Yağı (Geranium)

Gül damlası dolaşımı iyileştirmede ve iltihaplanmayı azaltmada harikadır. Aynı zamanda stresin hafifletilmesine de yardımcı olur.

Hindistan Cevizi Yağı

Temel bir yağ değil, ancak baz yağ için mükemmel bir seçimdir. Sorunlu alanlara uygulamadan önce temel yağları daima baz yağda seyreltmelisiniz. Hindistan cevizi yağı, anti-inflamatuar, çok nazik ve nemlendiricidir.

Tarif Fikri

Üç damla lavanta yağı ve üç damla frankincense yağı ile bir çay kaşığı hindistancevizi yağını karıştırın ve etkilenen bölgeye sürün.

Sedef hastalığında aromaterapi uçucu yağlarının kullanılması harika bir fikirdir. Bu yağları doğal bir stres giderme yöntemi olarak da kullanabilirsiniz.

Sedef Hastalığına Genel Bakış, Tipleri ve Komplikasyonları

Sedef hastalığının çeşitli nedenleri olabilir. Ortaya çıkabilecek hastalık komplikasyonları nedeniyle semptomlar hasta için zor olabilir, semptomlar yalnızca ciltte gerçekleşmez. Bu yüzden işaretleri anlamak ve hastalığı tedavi etmek için elinizden gelen her şeyi yapmak ve doktorunuzun gözetiminde olmak çok önemlidir.

Sedef Hastalığı çeşitleri

Plaklı Sedef Hastalığı (Psoriasis Vulgaris) Guttat Sedef Hastalığı Ters Sedef Hastalığı (Bükülme Sedef Hastalığı veya İntertriginöz Sedef Hastalığı) Püstüler Sedef Hastalığı (Su Toplayan) Eritrodermik Sedef Hastalığı (Eksfolyatif Sedef Hastalığı)

Plaklı Sedef Hastalığı (Psoriasis Vulgaris)

Sedef hastalığının en yaygın görülen formu sıklıkla dizlerde, dirseklerde, bel arkasında ve kafa derisinde bulunur.

Kafa derisinde sedef hastalığı olan insanlar genellikle vücudunun diğer bölgelerinde de hastalığa sahiptir, ancak bu durum özellikle sinir bozucu olabilir, çünkü kepek benzeri bir görünüme neden olabilir ve hatta geçici saç dökülmesine bile neden olabilir.

Guttat Sedef Hastalığı

Plaklı sedef hastalığına bağlı büyüyen büyük lezyonların aksine, guttat sedef küçük noktalarla karakterizedir ve çocuklukta ya da erken yetişkinlikte sık görülür.

Sedef hastalığının bu formu bir boğaz ağrısı vakası ile ortaya çıkabilir.

Püstüler Sedef Hastalığı (Su Toplayan)

Püstüler sedef hastalığının yaraları kabarcıklar veya sivilceler gibi görünür ancak aslında beyaz kan hücreleri ile doludur.

Çoğu zaman, insanlar bunun bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu sanıyorlar, ama değil. Bu püstüler genellikle kırmızı ten ile çevrilidir ve en sık eller ve ayaklarda görülür.

Eritrodermik Sedef Hastalığı (Eksfolyatif Sedef Hastalığı )

Sedef hastalığının en şiddetli olduğu alan eritrodermik sedeftir genellikle plak sedef hastalığı bulunan kişilerde vardır. Yaygın, ateşli salgın olarak bilinir ve şiddetli kaşıntı ve ağrı eşlik eder.

Eritrodermik sedef hastalığının ortaya çıkması sırasında deri sık sık dökülür. Sedef hastalığı olan insanların yalnızca yüzde üçü bu tür sedef hastalığına sahiptir ve derhal tıbbi yardıma gereksinim duyar, çünkü kalp atışı ve vücut ısısı değişikliklerinde artışa neden olabilir.

Bazı durumlarda, özellikle de tedavi edilmediğinde, protein ve sıvı kaybı, titreme, pnömoni(zatürre) ve hatta konjestif kalp yetmezliği ortaya çıkabilir.

Ters Sedef Hastalığı (Bükülme Sedef Hastalığı veya İntertriginöz Sedef Hastalığı)

Diz arkasında veya kasık gibi vücudun katlanma noktalarında ortaya çıkar, ters sedef hastalığı pürüzsüz ve parlak kırmızı olarak görülür.

Dermatolojide, bu sedef hastalığının muhtemelen vücudun başka bir yerindeki plak sedef hastalığının ortaya çıkması sırasında oluştuğu anlaşılmıştır.

Sedef Hastalığı ve Riskini Artırdığı Hastalıklar

Sedef hastalığı ve psoriatik artrit (sedefe bağlı artrit) de dahil olmak üzere riskini arttırdığı hastalıklar

Psöriyatik hastalıklar

Kanser

Kardiyovasküler hastalık

Crohn hastalığı

Depresyon

Diyabet

Metabolik sendrom

Obezite

Osteoporoz

Üveit (gözün iltihaplı bir hastalığı)

Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı

Herhangi bir sedef hastalığına genel bakış, bu koşulların altında yatan mekanizmalar ve ilgili sorunlar belirlenmezse tanı eksik olabilir. Genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasının kombinasyonu, bu çirkin, rahatsız edici ve hatta acı koşullara yol açabilir. Sızdıran bağırsak sendromu otoimmün sorunlarla bağlantılı değildir.

Seboreik Deri Hastalığı

Bazı deri hastalıkları sedef hastalığına benzer. Bunun bir örneği, seboreik dermatit, kafa derisinde oluşan çoğunlukla (her zaman değil) kırmızı, kaşıntılı bir döküntüdür.

Seboreik dermatit’e, stres, genetik faktörler, canlı bir mayanın ciltte yaşaması, bazı teşhis veya ilaçlar, soğuk hava ve kuru hava sebep olabilir. Yeni doğan bebekler, erkekler ve yağlı cilde sahip kişiler, bu hastalığa yakalanmada en yüksek riski taşırlar.

Sebore kaynaklı kepek. Bu sorunu yaşayanlar sıklıkla “beşik kapağı” olarak adlandırılır ve aynı zamanda kasık etrafında kızarıklık oluştuğunda bebek bezi döküntüleri ile karıştırılıp, yanlış teşhis konulabilir.

Sedef hastalığı gibi, seboreik dermatit genelde ömrü boyunca temizlenir ve alevlenir. Bu hastalıkların belirtileri varsa, tanı ve tedavi için bir dermatologla görüşün. Sebore bir otoimmün hastalık olmadığından tedavisi farklıdır, fakat uygulanan diyet ve alınan takviyeler iki sorun içinde aynıdır.

Sedef Hastalığına İlişkin Önlemler

Sedef hastalığınız için konvansiyonel tedaviyi zaten kullanıyorsanız, tedavinize herhangi bir takviye maddesi veya diğer doğal ilaçlar eklemeden önce doktorunuza danışın.

Ayrıca, halen devam etmekte olan bir sağlık sorunuz varsa veya şu anda ilaç kullanıyorsanız herhangi bir takviye almadan önce doktorunuza mutlaka danışın.

Bazı takviyeler ve bitkiler, kan inceltici ve doğum kontrol hapları gibi ortak reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, herhangi bir geleneksel veya doğal tedavi uygulamadan önce doktorunuza danışın.

Sedef hastalığı için uçucu yağlar kullanırken, her zaman uçucu yağa kötü bir tepki vermediğinizden emin olmak için daima küçük bir yama (alerji) testi uygulayın. Yama testi, ürünün dirsek iç kısmına az bir miktar sürülerek cildin herhangi bir reaksiyon gösterip, göstermemesini kontrol etmektir.

Ayrıca, esansiyel yağları daima hindistancevizi gibi bir baz yağda seyreltin. Hassas cildiniz varsa, esansiyel yağları kullanırken daha dikkatli olmanız gerekir.

Sedef Hastalığı Diyetine İlişkin Son Düşünceler