Doğuş Dede

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen büyükler ligine dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lefkoşa’da oynanan Vakıflar – Lefke Avrupa Üniversitesi Büyük Kadın karşılaşması öncesinde kısa bir süre önce hayatını kaybeden ve uzun yıllar voleybola sporcu ve antrenör olarak hizmet veren Sedat Kaplan unutulmadı. Vakıflar sahaya üzerinde Sedat Kaplan’ın olduğu tişörtlerle çıkarken salona Sedat Kaplan anısına üzerinde ‘Işıklar içinde uyu Sedat Kaplan hocam. Seni unutmayacağız. Kalbimizdesin’ yazan pankart astılar.

Lider ilk kez yenildi

Vakıflar ile LAÜ arasında oynanan büyük kadınlar ligi mücadelesinde gülen taraf 3-0’lık skorla LAÜ oldu. Ligin diğer maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ligin yenilgisiz lideri Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ve tie-break setinin galibi belirlediği maçta DAÜ rakibini 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Büyük erkekler liginde oynanan Vakıflar – Çamlık karşılaşmasını ise Çamlık 3-2’lik skorla kazandı.