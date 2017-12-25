Sedat Kaplan hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk spor camiasında önemli yer edinen, geçmişte Su Sporları Federasyonu'nun başkanlığını yapan Beden Eğitimi öğretmenlerinden Sedat Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaplan, uzun süredir Ankara'da kanser tedavisi görüyordu. Sedat Kaplan’ın, bugün Ankara’da ailesinin yanına defnedidiği öğrenildi.

Sedat Kaplan için ayrıca yarın beden eğitim öğretmeni olarak çalıştığı Lefkoşa Türk Lisesi’nde saat 10.10’da anma töreni gerçekleştirilecek.