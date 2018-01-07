Seçmen listesinde Mehmet ve Mustafa çoğunlukta

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak 2018’de yapılacak seçimler için 190 bin 551 kişinin oy kullanabileceğini açıkladı. YSK’nın seçmen listelerinde yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde en çok kullanılan isim ve soyadları; Mehmet, Mustafa, Ali, Ahmet, Hasan ve Ayşe…

Ülkemizde en çok kullanılan isim Mehmet olurken, bunu Mustafa ve Ali takip ediyor. Listenin ilk beş sırasında erkek isimleri yer alırken kadınlarda en çok görülen isim ise “Ayşe”.

En çok kullanılan soyadı “Yılmaz”

YSK seçmen listelerine göre, en çok kullanılan soyadları Yılmaz ve Çelik. Diğer soyadları ise şöyle sıralanıyor.

Seçmen listelerimizde en fazla yer alan “ad-soyad” kombinezonu ise 32 adet ile Mehmet Yılmaz. Bunu Mehmet Çelik (23), Ali Çelik (19), Emine Çelik (19), Fatma Çelik (18), Ahmet Çelik (17) ve Mehmet Demir (17) takip ediyor.

18-25 yaş arasındaki Gençlerde Durum

Önümüzde yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek en genç seçmenler, 7 Ocak 2000 doğumlu. 18-25 yaş arasında seçmen listemizde bulunan 19 bin 94 gencimizin isimleri da araştırıldı. Gençlerimizde de en sık kullanılan isim Mehmet. Ancak, bu geleneksel isimlerin hemen ardından Emre, Merve, Gizem, Buse ve Mert gibi isimlerin revaçta olduğu görülüyor.

18-25 yaş aralığındaki gençlerimizin listesi şöyle: