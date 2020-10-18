Seçmen listeleri açıkta
Seçim süreci içerisinde Lefkoşa Yeniyüzyıl Anaokulu’nda yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi.
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Seçim süreci içerisinde Lefkoşa Yeniyüzyıl Anaokulu’nda yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi.
Oy verme işleminin devam ettiği okulda, seçmen listeleri okul dışında, duvarda asılı halde fark edildi.
Yüksek Seçim Kurulu ve polise yapılan ihbar sonrasında gerekli araştırmanın başladığı öğrenildi.
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