Seçmen kartları için son gün

KKTC'de Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik hazırlanan seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımının bugün son günü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı takvime göre, YSK tarafından dağıtılan seçmen kartı ve seçim sistemini anlatan bilgilendirici broşürlerin dağıtımı bugün sona erecek.

Öte yandan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nden önceki gün olan 6 Ocak Cumartesi günü ise seçim propaganda süreci saat 18.00’de tamamlanacak.